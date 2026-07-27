Національний банк України встановив на 28 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,85 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
27 липня 2026, 16:22
Долар і євро зросли: НБУ встановив курси валют на 28 липня
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,85 грн, що на 5 копійку більше, ніж у понеділок (44,80 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,07 грн, що на 11 копійок більше, ніж у понеділок (50,96 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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