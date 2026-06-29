Пастки фінмоніторингу: як українському бізнесу вберегтися від кримінальної cправи та арешту майна

Сьогодні кожен платіж українського бізнесу знаходиться під прицілом аналітичних систем. На National Finmon Forum 2026 експерти НАБУ, БЕБ та провідні адвокати розповіли, як звичайний банківський запит перетворюється на кримінальну справу, та як бізнесу уникнути кримінальних справ та арештів майна. Про це повідомляє Liga Zakon

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Коли запит стає початком справи: правила комунікації з банком

Коли автоматичні алгоритми банку позначають транзакцію як підозрілу, компанія отримує офіційний запит з вимогою пояснень.

Головна помилка підприємців на цьому етапі — затягувати з відповіддю або надсилати формальні відписки. Це прямий шлях до офісу Держфінмону, а звідти до правоохоронних органів.

Констянтин Посвалюк з БЕБ радить діяти інакше: не ховатися, а максимально детально описати економічний зміст операції. Якщо транзакція має чітке обґрунтування, приводів для перевірок, скоріш за все, не виникне.

Щоб мінімізувати ризики на першому етапі, бізнесу варто дотримуватися трьох правил:

надавайте розлогі пояснення, а не формальні відписки.

детально описуйте логіку кожної транзакції.

використовуйте цифрові інструменти для щоденного відстеження законодавчих вимог.

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Як захистити бізнес під час слідства та допитів

Якщо інформація все ж вийшла за межі банку, правоохоронці починають її оцінку в межах Кримінального кодексу.

Бізнес часто намагається підігнати документи під «чистий фасад», проте слідство цікавить закулісна історія. Денис Гюльмагомедов з НАБУ попереджає про концепцію «умисної сліпоти»: якщо ви ігноруєте токсичність контрагента, ви стаєте співучасником злочину, навіть якщо самі не є учасником противправної схеми.

Щодо змішування коштів, експерт пояснює це жорстко: «Якщо ви змішуєте 20 мільйонів чистих грошей із 5 мільйонами „брудних“, держава конфіскує все. Це працює як чорнило у воді: ви вже не розділите їх назад. Суд визнає весь ваш капітал „знаряддям злочину“, бо легальний бізнес використали в цьому випадку як ширму. Система не йде на поступки, а забирає все, що опинилося в обороті разом із брудними грошима».

Уникнути такої ескалації допоможе стратегія «належної перевірки» (due diligence) контрагента. Це є комплексний аудит вашої добросовісності, який стане головним аргументом захисту в суді.

Глибока перевірка має включати три рівні:

Юридична чистота: аналіз судових справ, податкових боргів та перевірка партнера у санкційних списках. Економічна реальність: перевірка, чи має контрагент ресурси (штат, виробничі потужності) для виконання контракту, або це «транзитна» фірма. Зв'язки: аналіз кінцевих бенефіціарів, виявлення прихованих афіліацій та використання LIGA360 для пошуку спільних адрес чи контактів з ризиковими структурами.

Збереження результатів такої перевірки — це ваше офіційне алібі. Коли ви демонструєте детективу звіт про детальну перевірку контрагента перед підписанням контракту, ви доводите відсутність умислу на співучасть у злочині.

Крім того, важливо грамотно будувати комунікацію під час слідчих дій:

На допити йдіть командою: директор, бухгалтер та профільний юрист, кожен з яких відповідає за свою частину процесу. Не намагайтеся відповідати за все самостійно: кожен учасник команди повинен оперувати лише своєю зоною відповідальності.

Головне правило безпеки 2026 року — перевіряти тих, з ким працюєте. Якщо компанія не має власної системи комплаєнсу, вона неминуче опиниться під прицілом слідчих. Робота з якісними інструментами аналізу — це ваш страховий поліс перед правоохоронними органами.

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