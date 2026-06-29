Пастки фінмоніторингу: як українському бізнесу вберегтися від кримінальної cправи та арешту майна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 червня 2026, 16:14

Пастки фінмоніторингу: як українському бізнесу вберегтися від кримінальної cправи та арешту майна

Сьогодні кожен платіж українського бізнесу знаходиться під прицілом аналітичних систем. На National Finmon Forum 2026 експерти НАБУ, БЕБ та провідні адвокати розповіли, як звичайний банківський запит перетворюється на кримінальну справу, та як бізнесу уникнути кримінальних справ та арештів майна. Про це повідомляє Liga Zakon

Сьогодні кожен платіж українського бізнесу знаходиться під прицілом аналітичних систем.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Коли запит стає початком справи: правила комунікації з банком

Коли автоматичні алгоритми банку позначають транзакцію як підозрілу, компанія отримує офіційний запит з вимогою пояснень.

Головна помилка підприємців на цьому етапі — затягувати з відповіддю або надсилати формальні відписки. Це прямий шлях до офісу Держфінмону, а звідти до правоохоронних органів.

Констянтин Посвалюк з БЕБ радить діяти інакше: не ховатися, а максимально детально описати економічний зміст операції. Якщо транзакція має чітке обґрунтування, приводів для перевірок, скоріш за все, не виникне.

Щоб мінімізувати ризики на першому етапі, бізнесу варто дотримуватися трьох правил:

  • надавайте розлогі пояснення, а не формальні відписки.

  • детально описуйте логіку кожної транзакції.

  • використовуйте цифрові інструменти для щоденного відстеження законодавчих вимог.

Читайте також: Фінмоніторинг у банках ЄС і України: чому блокують рахунки українців і як пройти перевірку

Як захистити бізнес під час слідства та допитів

Якщо інформація все ж вийшла за межі банку, правоохоронці починають її оцінку в межах Кримінального кодексу.

Бізнес часто намагається підігнати документи під «чистий фасад», проте слідство цікавить закулісна історія. Денис Гюльмагомедов з НАБУ попереджає про концепцію «умисної сліпоти»: якщо ви ігноруєте токсичність контрагента, ви стаєте співучасником злочину, навіть якщо самі не є учасником противправної схеми.

Щодо змішування коштів, експерт пояснює це жорстко: «Якщо ви змішуєте 20 мільйонів чистих грошей із 5 мільйонами „брудних“, держава конфіскує все. Це працює як чорнило у воді: ви вже не розділите їх назад. Суд визнає весь ваш капітал „знаряддям злочину“, бо легальний бізнес використали в цьому випадку як ширму. Система не йде на поступки, а забирає все, що опинилося в обороті разом із брудними грошима».

Уникнути такої ескалації допоможе стратегія «належної перевірки» (due diligence) контрагента. Це є комплексний аудит вашої добросовісності, який стане головним аргументом захисту в суді.

Глибока перевірка має включати три рівні:

  1. Юридична чистота: аналіз судових справ, податкових боргів та перевірка партнера у санкційних списках.

  2. Економічна реальність: перевірка, чи має контрагент ресурси (штат, виробничі потужності) для виконання контракту, або це «транзитна» фірма.

  3. Зв'язки: аналіз кінцевих бенефіціарів, виявлення прихованих афіліацій та використання LIGA360 для пошуку спільних адрес чи контактів з ризиковими структурами.

Збереження результатів такої перевірки — це ваше офіційне алібі. Коли ви демонструєте детективу звіт про детальну перевірку контрагента перед підписанням контракту, ви доводите відсутність умислу на співучасть у злочині.

Крім того, важливо грамотно будувати комунікацію під час слідчих дій:

  1. На допити йдіть командою: директор, бухгалтер та профільний юрист, кожен з яких відповідає за свою частину процесу.

  2. Не намагайтеся відповідати за все самостійно: кожен учасник команди повинен оперувати лише своєю зоною відповідальності.

Головне правило безпеки 2026 року — перевіряти тих, з ким працюєте. Якщо компанія не має власної системи комплаєнсу, вона неминуче опиниться під прицілом слідчих. Робота з якісними інструментами аналізу — це ваш страховий поліс перед правоохоронними органами.

Читати також: Повторний фінмон для ФОП: чому банк знову це робить і як його успішно пройти

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zevs1
zevs1
29 червня 2026, 16:32
#
Сначала ловушка потом капкан, таким образом государство взаимодействует с народом.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами