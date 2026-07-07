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7 липня 2026, 18:13

Цензура замість зв’язку: окупанти запустили «аварійний роумінг» в Криму та на Херсонщині

На тимчасово окупованих територіях Криму та лівобережної Херсонщини загарбники запровадили режим так званого «аварійного роумінгу». Формальним приводом для цього стали масові та тривалі відключення світла, що призвели до перебоїв у роботі місцевої телекомунікаційної інфраструктури. Про це пише сайт Dev.ua.

На тимчасово окупованих територіях Криму та лівобережної Херсонщини загарбники запровадили режим так званого «аварійного роумінгу».

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Хоча технічно сервіс дозволяє абонентам підключатися до мереж інших доступних операторів, на практиці користувачі зіткнулися з жорсткими обмеженнями. Служба підтримки підконтрольного окупантам мобільного оператора «Волна» підтвердила, що в такому режимі доступ до глобальної мережі фактично перекритий.

Механізм обмежень та контролю

Замість повноцінного доступу до інтернету, який передбачає вільне відвідування будь-яких вебсайтів, окупаційна влада впровадила модель цензури. У разі перемикання телефону в режим аварійного роумінгу, користувачам залишаються доступними лише базові сервіси та ресурси з вузького «білого списку», затвердженого загарбниками.

Технологія реалізована наступним чином:

  1. Голосовий зв’язок та SMS залишаються доступними для користувачів як основні функції підтримки зв’язку.
  2. Інтернет-трафік повністю фільтрується. Перегляд сторінок, не внесених до списку дозволених, технічно заблокований.
  3. Автоматичне перемикання на «білий список» при збоях в основній мережі, якщо телефон абонента самостійно намагається під'єднатися до іншої мережі, що працює в режимі роумінгу.

Ситуація в Херсонській області виглядає ще більш критичною через масштаби пошкоджень інфраструктури. Окупаційні «адміністрації» намагаються використовувати технічні збої для посилення тотального контролю за інформаційним простором.

Для порівняння: в Україні ще з березня 2022 року успішно працює повноцінний національний роумінг. Оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell за підтримки Мінцифри забезпечили можливість вільного перемикання між мережами без будь-яких обмежень контенту.

На відміну від української моделі, де пріоритетом є безперебійний доступ до інформації, окупанти вкотре використовують кризову ситуацію для посилення цензури та ізоляції місцевого населення від незалежних джерел новин.

Читайте також: Роумінг, як вдома: Vodafone переводить Україну на європейські стандарти та змінює тарифи

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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