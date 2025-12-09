З 23 грудня 2025 року мобільний оператор Vodafone запроваджує масштабне оновлення тарифів, реалізуючи принцип Roam like at home («Роумінг, як вдома»). Про це пише Вorgexpert.
Роумінг, як вдома: Vodafone переводить Україну на європейські стандарти та змінює тарифи
Що це означає
Це рішення фактично приєднує Україну до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу, дозволяючи більшості абонентів передплати користуватися своїми пакетними послугами в країнах ЄС без додаткової плати.
Це є значним кроком на шляху європейської інтеграції України у сфері телекомунікацій.
Що зміниться для абонентів
Головна зміна полягає в тому, що абоненти зможуть використовувати свої пакетні хвилини та частину гігабайтів у EU так само як і в Україні, без зміни вартості тарифного плану.
Основні переваги нових правил роумінгу Vodafone:
Безлімітні вхідні дзвінки: Вхідні дзвінки залишаються безлімітними як в Україні, так і під час перебування у країнах Європейського Союзу.
Уніфікація хвилин: Пакетні хвилини, призначені для дзвінків на українські мережі, тепер діють і в ЄС. Їх можна використовувати для дзвінків в Україну та для дзвінків усередині країни перебування.
Мобільний інтернет: Частину гігабайтів, включених до тарифу, можна використовувати безпосередньо в роумінгу.
Фіксована вартість: Вартість понад пакетних хвилин, мегабайтів та SMS буде однаковою як в Україні, так і в ЄС.
Застереження щодо архівних тарифів
Послуга «Роумінг як вдома» не поширюватиметься на архівні тарифні плани, такі як 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light. Користувачам цих тарифів оператор запропонує перейти на інші доступні тарифи для користування роумінгом.
Усі абоненти отримають персональне SMS-повідомлення про зміни у своїх тарифах протягом грудня. Детальна інформація буде також опублікована на офіційному сайті оператора не пізніше, ніж за два тижні до набуття чинності змін 23 грудня 2025 року.
