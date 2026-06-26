Nokia кредитует Vodafone на 30 млн евро, но исключительно под свое «железо»

В Гданьске Vodafone Украина привлекла 30 миллионов евро кредитной поддержки. Однако это не «живые деньги», которые оператор может потратить на что угодно: сделка четко привязана к конкретному поставщику. Каждый цент этой суммы будет направлен на закупку оборудования и профессиональных услуг финской компании Nokia. Об этом сообщает Tech Today

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Такая схема, на первый взгляд, может показаться странной, но это стандартная мировая практика экспортного финансирования. Соглашение, подписанное на конференции URC 2026, является реализацией договоренностей между Vodafone, Nokia и финским государственным экспортным агентством Finnvera.

То есть Финляндия предоставляет Украине кредит, но при условии, что эти деньги возвращаются в экономику страны-донора для ее производителя (в нашем случае Nokia).

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Весь кредитный ресурс оператор направит на обновление магистралей связи. Это не только замена старого «железа» на новое. Модернизация сети на базе технологий Nokia поможет ей выдерживать нагрузку даже во время блэк-аутов.

«Устойчивость Украины — это не только способность преодолевать вызовы, но и готовность трансформироваться. Современная сеть становится фундаментом для бизнеса, общин и инноваций. Эта инвестиция — наш вклад в цифровое будущее страны», — отметила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Почему это важно?

Фактически Vodafone получает доступ к современным технологиям на льготных условиях, а Nokia — гарантированный рынок сбыта при поддержке финского правительства.

Для обычных абонентов и бизнеса это означает, что сеть будет более устойчива к отключениям, а качество связи и скорость интернета возрастут. Фактически это инвестиция в стабильность, где деньги работают одновременно на обновление украинской инфраструктуры и поддержку европейского производителя.

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