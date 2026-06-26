Nokia кредитует Vodafone на 30 млн евро, но исключительно под свое «железо»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 июня 2026, 16:44 Читати українською

Nokia кредитует Vodafone на 30 млн евро, но исключительно под свое «железо»

В Гданьске Vodafone Украина привлекла 30 миллионов евро кредитной поддержки. Однако это не «живые деньги», которые оператор может потратить на что угодно: сделка четко привязана к конкретному поставщику. Каждый цент этой суммы будет направлен на закупку оборудования и профессиональных услуг финской компании Nokia. Об этом сообщает Tech Today

В Гданьске Vodafone Украина привлекла 30 миллионов евро кредитной поддержки.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такая схема, на первый взгляд, может показаться странной, но это стандартная мировая практика экспортного финансирования. Соглашение, подписанное на конференции URC 2026, является реализацией договоренностей между Vodafone, Nokia и финским государственным экспортным агентством Finnvera.

То есть Финляндия предоставляет Украине кредит, но при условии, что эти деньги возвращаются в экономику страны-донора для ее производителя (в нашем случае Nokia).

Читайте также: «Или мы или китайцы»: почему лидеры Airbus, Nokia и ASML требуют изменений правил игры

Весь кредитный ресурс оператор направит на обновление магистралей связи. Это не только замена старого «железа» на новое. Модернизация сети на базе технологий Nokia поможет ей выдерживать нагрузку даже во время блэк-аутов.

«Устойчивость Украины — это не только способность преодолевать вызовы, но и готовность трансформироваться. Современная сеть становится фундаментом для бизнеса, общин и инноваций. Эта инвестиция — наш вклад в цифровое будущее страны», — отметила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Почему это важно?

Фактически Vodafone получает доступ к современным технологиям на льготных условиях, а Nokia — гарантированный рынок сбыта при поддержке финского правительства.

Для обычных абонентов и бизнеса это означает, что сеть будет более устойчива к отключениям, а качество связи и скорость интернета возрастут. Фактически это инвестиция в стабильность, где деньги работают одновременно на обновление украинской инфраструктуры и поддержку европейского производителя.

Читайте также: Vodafone Украина выкупает собственные евробонды еще на $1,2 млн.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Fuzzy
Fuzzy
26 июня 2026, 18:51
#
Про шо стаття? мабуть щось дуже важливе.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Iaroslava Kramarenko.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами