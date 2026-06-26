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26 червня 2026, 18:48

Київстар та НКЦПФР розробляють механізми для купівлі акцій вітчизняних компаній

Дуже скоро пересічні українці зможуть інвестувати у вітчизняні компанії, навіть якщо вони торгуються на закордонних біржах. Саме це стало головною метою Меморандуму, який підписали Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) та група компаній «Київстар» під час конференції URC 2026 у Гданську.

Дуже скоро пересічні українці зможуть інвестувати у вітчизняні компанії, навіть якщо вони торгуються на закордонних біржах.

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Сьогодні фондовий ринок для більшості людей — це щось складне та далеке. Однак ініціатори угоди прагнуть змінити це поняття, запровадивши справжню «фінансову інклюзію».

Це означає зробити інвестиції доступними для всіх, а не лише для професійних риночних гравців. Завдяки цій співпраці держава та бізнес хочуть надати українцям зрозумілі та безпечні інструменти, щоб кожен міг не тільки заощаджувати, а й примножувати свій капітал, купуючи акції успішних українських брендів.

Як це змінить інвестування в Україні

«Київстар» виступив тут не випадково. Будучи першою українською компанією, яка успішно вийшла на американську біржу Nasdaq, оператор має унікальний досвід того, як працює глобальний капітал. Компанія готова ділитися цим знанням, щоб допомогти державі створити «місток» між українськими інвесторами та великим бізнесом.

Про це ми писали в статті: «Київстар» розробляє механізм «народного IPO» для українських інвесторів

У межах партнерства планується опрацювати низку важливих кроків для розвитку ринку:

  • Створення механізмів, щоб українці могли без перепон купувати акції вітчизняних компаній, які мають лістинг (котируються) на міжнародних біржах.

  • Розробка легких для сприйняття нормативних процедур, які зроблять ринок капіталу зрозумілим для пересічного громадянина.

  • Поєднання української фінансової інфраструктури з загальносвітовими стандартами, що підвищить довіру до інвестицій усередині країни.

«Завдання регулятора — формувати правила, які роблять ринок ближчим до людей», — зазначив голова НКЦПФР Олексій Семенюк. Своєю чергою, президент «Київстару» Олександр Комаров наголосив: успіх компанії на світовому рівні має стати прикладом для інших, а роздрібні інвестори повинні мати реальні можливості для участі в розвитку національного бізнесу.

Звісно, будь-які такі ініціативи вимагають часу та чіткого законодавчого врегулювання. Але підписання цього документа — це вже непоганий крок до того, щоб інвестування в Україні перестало бути «елітарним клубом», а стало звичною справою для кожного.

Більш докладно цю проблему ми розглядали в матеріалі «Українцям дозволять інвестувати в акції та корпоративні облігації без сплати податків»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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