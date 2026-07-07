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7 липня 2026, 17:30

Уряд і нафтотрейдери домовилися про постачання палива в прифронтових регіонах

росія систематично знищує українські автозаправні станції — і це вже стало стратегічною загрозою для логістики і цивільного постачання. У відповідь уряд і нафтотрейдери узгодили план дій. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що у прем'єр-міністра відбулася нарада з представниками ринку і незабаром будуть ухвалені необхідні рішення.

росія систематично знищує українські автозаправні станції — і це вже стало стратегічною загрозою для логістики і цивільного постачання.

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«Ворог систематично знищує АЗС та намагається перешкодити забезпеченню паливом людей і бізнесу. Маємо чіткий план взаємодії між бізнесом і владою щодо забезпечення безперебійного постачання та упередження втрат», — написав Гетманцев у телеграм-каналі. Деталей він не розкрив.

Масштаб руйнувань: що вже знищено

За останні два місяці в Україні через атаки неадекватного сусіда:

  • згоріло понад 150 автозаправних комплексів (за даними СЕО WOG Андрія Пивоварського);

  • ОККО втратила чотири нафтобази, вісім АЗК пошкоджено;

  • у мережі БРСМ зафіксовано вісім прильотів по АЗК лише за останній місяць;

  • Socar 5 липня отримала три влучання дронів Shahed по об'єкту в Миколаївській області

  • Укрнафта за 2−3 липня зафіксувала удари по трьох своїх АЗК у Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях

Попри масштаб руйнувань, маркетинг-директор БРСМ Олександр Мельничук вважає стратегію ворога провальною: повністю позбавити Україну пального не вийде.

Що пропонує бізнес

Поки уряд готує рішення, ринок вже шукає власні відповіді. Тростянецька громада на Сумщині розгорнула мережу мобільних автозаправок на колесах: машини регулярно змінюють локацію, щоб не стати ціллю, а відпуск пального зупиняється під час повітряної тривоги.

Співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк іде далі: він пропонує терміново скасувати ліцензії на роздрібний продаж пального і дозволити торгівлю з мобільних точок, бочок і каністр. За його словами, децентралізація — єдиний спосіб ускладнити ворогу знищення паливної інфраструктури.

СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін підтримує ідею мобільних АЗС принаймні для прифронтових регіонів. Але до ідеї стратегічних запасів нафтопродуктів ставиться скептично: з безпекових міркувань великі склади самі стають привабливими цілями.

Загальна логіка пропозицій бізнесу та сама, що в тактиці ЗСУ: замість великих стаціонарних об'єктів, які легко виявити і знищити, потрібні малі і мобільні точки, розосереджені по всій країні.

Читайте також: Дефіциту пального в Україні немає: уряд пояснив ситуацію на ринку

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrous2000
nitrous2000
7 липня 2026, 17:57
#
Это все хорошо, но можно так же начать их заправки в ответ
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