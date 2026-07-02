Мобільні АЗС без фіксованого місця: Тростянець знайшов спосіб забезпечити громаду паливом

У Тростянецькій громаді на Сумщині запрацювала мережа мобільних автозаправок. Рішення прийняли через пошкодження стаціонарних АЗС внаслідок обстрілів — паливо тепер відпускатимуть із спеціальних автомобілів-цистерн.

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Головна особливість: заправки не стоять на місці. Локації регулярно змінюватимуться, щоб не перетворюватися на ціль для агресора.

Де саме і коли відпускатимуть пальне — Тростянецька міська рада повідомлятиме у своєму телеграм-каналі.

Кілька важливих умов для тих, хто планує заправлятися:

оплата лише готівкою

під час повітряної тривоги відпуск пального не здійснюється

Це вже не перший приклад адаптації прифронтової інфраструктури до умов постійних обстрілів. Мобільний формат дозволяє забезпечити громаду паливом навіть за відсутності стаціонарних об'єктів.

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