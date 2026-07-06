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6 июля 2026, 9:58 Читати українською

Соучредитель Новой почты требует легализовать торговлю топливом без лицензий

Атаки россии на украинскую топливную инфраструктуру превратились в настоящую охоту. За последние месяцы сгорели сотни автозаправочных комплексов, а нефтебазы становятся мишенями чуть ли не каждую неделю. В этой ситуации Владимир Поперешнюк, соучредитель «Новой почты», предлагает немедленно отменить лицензии для децентрализации рынка горючего.

Атаки россии на украинскую топливную инфраструктуру превратились в настоящую охоту.

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За два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Атаки не прекращаются: только за первые дни июля пострадали АЗС в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

Сеть ОККО потеряла четыре нефтебазы и восемь поврежденных АЗК. В ночь на 2 июля в Киеве была поражена нефтебаза — 350 тонн нефтепродуктов попали в озеро Кирилловское.

Что предлагает бизнес

Владимир Поперешнюк считает, что ответом на систематическое уничтожение АЗС должна стать немедленная децентрализация. Вместо больших стационарных объектов, легко обнаружить и уничтожить, нужно развернуть множество мобильных точек продаж.

«Настало время для отмены лицензий на продажу горючего. Надо открывать много новых точек — от малых мобильных станций до даже бочек и канистр», — написал он в Facebook.

По его словам, предприниматели готовы решить эту задачу быстро, но им мешают лицензии и регуляторные требования. Поэтому он предлагает срочно упразднить регулирование розничной торговли топливом и его хранение. Это нужно ввести по крайней мере в прифронтовых областях, а лучше по всей стране.

Напомним, что Тростянецкая община в Сумской области уже применяет мобильный подход на практике. Из-за повреждений стационарных АЗС там развернули сеть заправок на колесах.

Советник Офиса президента Виктория Страхова после анализа ситуации предупредила: Россия целенаправленно создает «буферную зону» разрушенной топливной инфраструктуры вдоль фронта и вокруг крупных городов. Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн зафиксировал 3 июля атаки сразу на несколько АЗС в Пирятине, Сумах и Харькове в течение одного дня.

Читайте также: Дефицита топлива в Украине нет: правительство объяснило ситуацию на рынке

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
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6 июля 2026, 10:18
#
Досвід Сумщини показує що працювати можна і без скасування ліцензій і ніяка перевірка в прифронтовий регіон не поїде нічого перевіряти.
+
+15
44200982
44200982
6 июля 2026, 11:13
#
Зараз то не поїде, але як тільки на мить стихне все — так припреться якась потвора і випише кучу штрафів. Плюс той, хто прикриває це все своїм авторитетом, як тільки стане трохи незручним владі - одразу матиме додаткових проблем.
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