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5 липня 2026, 14:18

Дефіциту пального в Україні немає: уряд пояснив ситуацію на ринку

В Україні немає дефіциту пального для цивільного населення, незважаючи на регулярні атаки російських військ на автозаправні станції (АЗС). Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Суспільне».

В Україні немає дефіциту пального для цивільного населення, незважаючи на регулярні атаки російських військ на автозаправні станції (АЗС).

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Що кажуть в Уряді

За його словами, ринок повністю забезпечений пальним, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно.

Уряд також співпрацює з обласними військовими адміністраціями та представниками ринку — щоденно тривають консультації щодо розробки моделей розподілу пального для регіонів, захисту АЗС та організації підвезення бензину «з коліс», тобто без створення великих запасів у місцях зберігання.

«Я не буду зараз озвучувати частину заходів, щоб ворог не міг отримати цю інформацію з ефірів», — заявив міністр.

«Ми розуміємо, наскільки для бізнесу і для населення це болюча проблема, і ми впевнені, що зможемо, як, наприклад, з кризою в Ормузі (Ормузькій протоці) вдалося запобігти дефіциту пального, так і тут ми пройдемо це гідно», — запевнив міністр.

Удари росіян по АЗС

Останнім часом російська армія прицільно б'є по українських АЗС. Зокрема, вранці у п'ятницю було завдано удару по АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

На Сумщині від ночі були атаковані чотири автозаправні станції. Уночі під атакою російських «Гербер» була автозаправка і на Чернігівщині.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
5 липня 2026, 15:28
#
А что с защитой АЗС на прифронтовых территориях?
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