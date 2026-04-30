Національний банк оновив оцінки стану економіки України. Після складного початку року очікується стримане зростання ВВП, яке має суттєво пришвидшитися у наступні два роки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 квітня.

Підсумки I кварталу: вплив зими та енергодефіциту

Початок 2026 року видався важким для української економіки. За оцінками НБУ, у першому кварталі зростання реального ВВП сповільнилося до 0,2% у річному вимірі, тоді як у січні регулятор очікував його на рівні 2,4%.

Головними негативними факторами стали:

Удари по інфраструктурі: атаки росії на енергетичні та логістичні об'єкти на тлі аномально холодної зими суттєво обмежили активність бізнесу.

Стримана бюджетна політика: затримки у надходженні міжнародної фінансової допомоги змусили державу обмежити видатки.

Навесні, завдяки скороченню дефіциту в енергосистемі, ситуація почала дещо поліпшуватися.

Оновлений прогноз на 2026 рік

Попри очікуване пожвавлення завдяки надолуженню бюджетних витрат, Нацбанк погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.

Окрім наслідків зими, на економіку тиснуть:

Складний стан енергосистеми, що потребує тривалого відновлення.

Негативні ефекти для світової економіки від конфлікту на Близькому Сході.

Оптимізм на 2027−2028 роки

Регулятор очікує, що за умови нормалізації безпекової ситуації та зниження геополітичної напруги, темпи зростання ВВП прискоряться до 2,8−3,7% у 2027−2028 роках. Драйверами цього відновлення стануть: