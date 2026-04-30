Національний банк оновив оцінки стану економіки України. Після складного початку року очікується стримане зростання ВВП, яке має суттєво пришвидшитися у наступні два роки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 квітня.
Підсумки I кварталу: вплив зими та енергодефіциту
Початок 2026 року видався важким для української економіки. За оцінками НБУ, у першому кварталі зростання реального ВВП сповільнилося до 0,2% у річному вимірі, тоді як у січні регулятор очікував його на рівні 2,4%.
Головними негативними факторами стали:
- Удари по інфраструктурі: атаки росії на енергетичні та логістичні об'єкти на тлі аномально холодної зими суттєво обмежили активність бізнесу.
- Стримана бюджетна політика: затримки у надходженні міжнародної фінансової допомоги змусили державу обмежити видатки.
Навесні, завдяки скороченню дефіциту в енергосистемі, ситуація почала дещо поліпшуватися.
Оновлений прогноз на 2026 рік
Попри очікуване пожвавлення завдяки надолуженню бюджетних витрат, Нацбанк погіршив річний прогноз зростання ВВП до 1,3%. У січневому Інфляційному звіті регултор прогнозував 1,8%, у жовтневому — 2%.
Окрім наслідків зими, на економіку тиснуть:
- Складний стан енергосистеми, що потребує тривалого відновлення.
- Негативні ефекти для світової економіки від конфлікту на Близькому Сході.
Оптимізм на 2027−2028 роки
Регулятор очікує, що за умови нормалізації безпекової ситуації та зниження геополітичної напруги, темпи зростання ВВП прискоряться до 2,8−3,7% у 2027−2028 роках. Драйверами цього відновлення стануть:
- Стійкий споживчий попит населення.
- Пожвавлення інвестицій та відновлення енергетичної інфраструктури.
- Поступове нарощування врожаїв у аграрному секторі.
