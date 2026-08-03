Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар та євро

У понеділок, 3 серпня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку у покупці та знизився на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 5 копійок у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та подешевшало на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,48−44,94 грн. Євро купують за 51,11 грн, а продають за 51,78 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,94, євро — 51,47−51,53 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,63−44,68 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,45−51,49 грн/євро.

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