НБУ попереджає про ризики через управління в Укрпошті. Вимагає створити наглядову раду

Національний банк оприлюднив заяву , в якій вимагає від АТ «Укрпошта» терміново сформувати повноцінну наглядову раду і ставить під сумнів професійну компетентність генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Заява НБУ

З огляду на чергові публічні спроби керівника АТ «Укрпошта» дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу Національний банк заявляє таке.

АТ «Укрпошта» як ліцензований надавач платіжних послуг підпадає під регулювання та нагляд Національного банку. Водночас А Т «Укрпошта» не лише платіжний провайдер, а й важливий елемент інфраструктури платіжного ринку України як з урахуванням масштабів, так і за специфікою своєї діяльності.

АТ «Укрпошта» надає широкий спектр послуг та здійснює соціальні виплати для мільйонів українців, більшість з яких — вразливі групи населення, зокрема пенсіонери.

Саме тому неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в такій компанії, як АТ «Укрпошта», трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.

Штраф для Укрпошти

16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку України одностайно ухвалив рішення про накладення на АТ «Укрпошта» штрафу в розмірі 255 000 гривень.

Штраф застосовано виключно за неподання до НБУ запитуваних регулятором інформації та документів відповідно до встановлених вимог у визначені строки. Порушення встановлено за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю небанківської фінансової установи на платіжному ринку.

Що порушує Укрпошта?

Зазначимо, що за результатами здійснення нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта» Національний банк виявив системні порушення в його діяльності:

березень 2024 року — товариство оштрафоване на 17 387 053 грн за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність достатніх процедур управління ризиками, належної автоматизації процесів виявлення підозрілих операцій, неналежну перевірку клієнтів;

грудень 2025 року — Національний банк застосував письмове застереження за системні порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління ризиками та подання статистичної звітності;

серпень 2025 року — також було винесено письмове застереження через неефективну організацію системи управління ризиками.

Система корпоративного управління, побудована в Укрпошті", не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці.

Те, що АТ «Укрпошта» тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, призвели до комплексних проблем у роботі компанії.

НБУ сумнівається в компетентності Смілянського

Системний характер порушень протягом 2024−2026 років, незважаючи на попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника — генерального директора Ігоря Смілянського.

Постійне невиконання регуляторних вимог, ігнорування запитів Національного банку та публічні спроби представити законні наглядові дії як «тиск» чи «політично мотивований крок» свідчать про недостатній рівень розуміння керівництвом базових принципів роботи на фінансовому ринку та принципів належного корпоративного управління.