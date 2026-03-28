Національний банк оприлюднив заяву, в якій вимагає від АТ «Укрпошта» терміново сформувати повноцінну наглядову раду і ставить під сумнів професійну компетентність генерального директора компанії Ігоря Смілянського.
НБУ попереджає про ризики через управління в Укрпошті. Вимагає створити наглядову раду
Заява НБУ
З огляду на чергові публічні спроби керівника АТ «Укрпошта» дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу Національний банк заявляє таке.
АТ «Укрпошта» як ліцензований надавач платіжних послуг підпадає під регулювання та нагляд Національного банку.
АТ «Укрпошта» надає широкий спектр послуг та здійснює соціальні виплати для мільйонів українців, більшість з яких — вразливі групи населення, зокрема пенсіонери.
Саме тому неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в такій компанії, як АТ «Укрпошта», трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.
Штраф для Укрпошти
16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури Національного банку України одностайно ухвалив рішення про накладення на АТ «Укрпошта» штрафу в розмірі 255 000 гривень.
Штраф застосовано виключно за неподання до НБУ запитуваних регулятором інформації та документів відповідно до встановлених вимог у визначені строки. Порушення встановлено за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю небанківської фінансової установи на платіжному ринку.
Що порушує Укрпошта?
Зазначимо, що за результатами здійснення нагляду за діяльністю АТ «Укрпошта» Національний банк виявив системні порушення в його діяльності:
- березень 2024 року — товариство оштрафоване на 17 387 053 грн за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Зокрема, за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність достатніх процедур управління ризиками, належної автоматизації процесів виявлення підозрілих операцій, неналежну перевірку клієнтів;
грудень 2025 року — Національний банк застосував письмове застереження за системні порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління ризиками та подання статистичної звітності;
серпень 2025 року — також було винесено письмове застереження через неефективну організацію системи управління ризиками.
Система корпоративного управління, побудована в Укрпошті", не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці.
Те, що АТ «Укрпошта» тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, призвели до комплексних проблем у роботі компанії.
НБУ сумнівається в компетентності Смілянського
Системний характер порушень протягом 2024−2026 років, незважаючи на попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника — генерального директора Ігоря Смілянського.
Постійне невиконання регуляторних вимог, ігнорування запитів Національного банку та публічні спроби представити законні наглядові дії як «тиск» чи «політично мотивований крок» свідчать про недостатній рівень розуміння керівництвом базових принципів роботи на фінансовому ринку та принципів належного корпоративного управління.
Пользуюсь постоянно «укрпочтой» , за последнее время в отделениях делают ремонты, обновили автопарк. появились молодые сотрудники. поменялась орг техника и т. п. . Никто не говорит что нет проблем.
НО, во всем мире у всех государств существуют признаки, символы государственности и самих государственных традиций, и на ряду с гос органами управления существуют НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ.
И тут, появляется «чудо -рыгулятор» и выражает свою обеспокоенность. «Рыгулятора» не чешит факт работы отделения гос банка на оккупированной территории, «рыгулятора» не интересуют массовые факты нарушений фин организациями прав граждан, потребителей фин услуг, «рыгулятора» не интересуют непомерные зарплаты членов наблюдательных советов гос банков.
«Рыгулятора» интересуют проблемы «Укрпочты», читать — факт трудоустройства определенной группы «экспертов» в «наблюдательном совете»
А вот личный вопрос -а что будет с почти 11000 отделений «Укрпочты»? Что будут приватизировать и под продажу?
У компаніях, акції яких належать державі, склад наглядової ради призначається урядом,
тому НБУ потрібно звертатись до КМУ що до формування «повноцінної» наглядової ради,
а не до АТ «Укрпошта» та її генерального директора.
… Але цих повноважень НБУ здалося замало. І тепер вони хочуть контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній, таких як Укрпошта. Як? Через вимогу надання НБУ порядку денного та протоколів наглядових рад. І коли Укрпошта, на підставі закону, відмовилася це робити, бо це порушує принципи корпоративного управління, НБУ наклав на Укрпошту штраф у сумі 250 тисяч гривень, щоб подати всім сигнал. А також розповідати, що Укрпошті не можна давати банк, бо «подивіться, які вони порушники закону», «їхня ділова репутація не відповідає високим вимогам власників українських банків» тощо...
…Коли людина набирає зайву вагу через бажання постійно їсти, то для збереження її здоров’я її садять на дієту та обмежують обсяг і калорійність їжі, а не годують більше, щоб у неї був тимчасово гарний настрій. Тож точно настав час посадити НБУ на регуляторну дієту заради збереження «здоров'я» економіки України. Їм є чим зайнятися в частині розвитку доступного кредитування, фінансової інклюзії (де, як то кажуть, кіт не валявся), а не втручатися в корпоративне управління…