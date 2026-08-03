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3 серпня 2026, 12:59

Вашингтон і Токіо влаштували історичну валютну інтервенцію заради порятунку єни

Як повідомляє Reuters, США та Японія провели першу спільну валютну інтервенцію з часів Азіатської кризи 1998 року, різко зупинивши масштабний обвал єни. Міністерка фінансів Японії Сацуки Катаяма офіційно підтвердила проведення спільних операцій із підтримки національної валюти спільно з американським відомством.

Як повідомляє Reuters, США та Японія провели першу спільну валютну інтервенцію з часів Азіатської кризи 1998 року, різко зупинивши масштабний обвал ієни.

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Напередодні очільник Мінфіну США Скотт Бессент заявив у соціальних мережах, що скоординовані рішучі дії у п'ятницю допомогли зупинити хаотичні коливання котирувань та усунути суттєву недооцінку єни, підтвердивши тверду готовність Вашингтона брати активну участь у подібних заходах і надалі заради повної стабілізації ринку.

На тлі цих гучних заяв курс єни стрімко піднявся приблизно зі 164 до 155,21 за долар, продемонструвавши найсильніший внутрішньоденний стрибок із початку травня. Попри те, що до завершення торгів долар дещо відіграв позиції до 156,58 єни, глобальний фінансовий ринок відчув серйозний шок.

Попередні спільні витяги провідних центробанків на відкритий ринок залишаються надзвичайно рідкісним явищем: у 2011 році країни навпаки продавали японську валюту після масштабної аварії на АЭС «Фукусіма», а попередній викуп єни відбувався майже тридцять років тому під час важких глобальних криз.

Протягом останніх місяців єна стабільно слабшала через геополітичне напруження на Близькому Сході та величезний розрив між жорсткою монетарною політикою Федеральної резервної системи США та обережним підходом Банку Японії, який побоюється зашкодити крихкому економічному зростанню.

Проте історична інтервенція змусила трейдерів масово закривати короткі позиції та ризикові ставки на подальше падіння валюти. Старший валютний аналітик MUFG Bank Майкл Ван назвав цю операцію історичним та знаковим рухом, здатним швидко розчистити накопичений спекулятивний навіс.

Читайте також: Різкий стрибок єни: Японія сигналізує про готовність до нових валютних інтервенцій

Водночас фінансові експерти попереджають, що навіть найрішучіша локальна стабілізація не здатна повністю вирішити глибокі фундаментальні проблеми японської економіки. На єну продовжують чинити тиск дорогий імпорт енергоносіїв, порівняно обмежений приток іноземних інвестицій та масштабні плани японського уряду суттєво збільшити державні витрати заради підтримки внутрішнього економічного зростання.

Глобальний керівник валютних досліджень HSBC Пол Маккел відкрито припускає, що до подібних масштабних заходів у найближчому майбутньому можуть долучитися й інші впливові центральні банки світу, що перетвориться на негласне міжнародне партнерство задля довгострокового зміцнення позицій єни на ринку.

Нагадаємо

В квітні Мінфін повідомляв, що Японія ухвалила рекордний держбюджет на 122 трлн єн. Японський парламент остаточно затвердив безпрецедентний за своїми масштабами державний бюджет на 2026 фінансовий рік.

Сума у розмірі 122,3 трлн єн (приблизно 664 млрд євро) стала абсолютно історичним рекордом для країни. Цей крок відображає курс нової прем'єр-міністерки Санае Такаїчі на агресивну експансивну фіскальну політику, навіть попри загрозу неконтрольованої інфляції та рекордного державного боргу.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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IrishRepublican
IrishRepublican
3 серпня 2026, 16:59
#
Нічого, бонди все одно скоро вибухнуть, ця клоунада вічно не триватиме
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