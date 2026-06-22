Оренда двокімнатної квартири в Європі: де винаймати дешевше

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Житло залишається найбільшою статтею витрат для європейських домогосподарств — разом із комуналкою воно забирає майже чверть сімейного бюджету (23,6%).

Найдорожчі міста для орендарів

Абсолютний лідер — Женева: тут треба заплатити €3 350 на місяць за двокімнатну квартиру. Серед столиць першість тримає Лондон. Ц єдине місто, де оренда перевищує €3 000 (€3 050).

Далі в рейтингу найдорожчих:

Дублін — €2 650

Стокгольм — €2 650

Осло — €2 550

Париж — €2 500

Копенгаген, Люксембург, Рейк'явік — по €2 350

Гаага, Берн — по €2 150

Мюнхен — €2 050

Дублін та Стокгольм ділять звання найдорожчих столиць ЄС. Серед чотирьох найбільших економік союзу лідирує Париж — €2 500, далі Берлін (€1 750), Мадрид (€1 700) та Рим (€1 650).

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Найдешевші міста

На іншому полюсі — балканські та східноєвропейські столиці:

Скоп'є — €470

Приштина — €520

Анкара — €770

Софія — €900

Нікосія — €910

Тирана — €920

Бухарест — €930

Белград, Сараєво, Рига та Таллінн тримаються близько €1 100−1 150. Варшава та Будапешт — по €1 300. Брюссель, столиця ЄС, посідає 22-е місце з показником €1 450 — приблизно посередині рейтингу.

Чому така різниця в вартості оренди

Експерт із нерухомості Мікк Кальмет пояснює: ринки житла є суто локальними. У Женеві, Лондоні чи Дубліні висока концентрація добре оплачуваних працівників, міжнародних компаній і студентів престижних ВНЗ, а пропозиція нового житла не встигає за попитом. Тому зростання орендної плати є цілком логічним.

Водночас низька оренда на сході Європи не завжди означає доступність: місцеві зарплати теж нижчі за середньоєвропейські, тому реальне навантаження на бюджет може бути порівнянним із західними містами.

За останні кілька років оренда зросла по всій Європі через масову міграцію, зростання процентних ставок і здорожчання будівництва. Вищі ставки також ускладнили купівлю житла, змусивши більше людей орендувати — і ще більше розігріваючи ринок.

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