Євростат оприлюднив дані про середню орендну плату в 40 європейських містах. Різниця між найдорожчими і найдешевшими столицями — семикратна. Дані охоплюють другу половину 2025 року і стосуються немебльованих квартир хорошої якості без комунальних послуг.
Оренда двокімнатної квартири в Європі: де винаймати дешевше
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Житло залишається найбільшою статтею витрат для європейських домогосподарств — разом із комуналкою воно забирає майже чверть сімейного бюджету (23,6%).
Найдорожчі міста для орендарів
Абсолютний лідер — Женева: тут треба заплатити €3 350 на місяць за двокімнатну квартиру. Серед столиць першість тримає Лондон. Ц єдине місто, де оренда перевищує €3 000 (€3 050).
Далі в рейтингу найдорожчих:
- Дублін — €2 650
- Стокгольм — €2 650
- Осло — €2 550
- Париж — €2 500
- Копенгаген, Люксембург, Рейк'явік — по €2 350
- Гаага, Берн — по €2 150
- Мюнхен — €2 050
Дублін та Стокгольм ділять звання найдорожчих столиць ЄС. Серед чотирьох найбільших економік союзу лідирує Париж — €2 500, далі Берлін (€1 750), Мадрид (€1 700) та Рим (€1 650).
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Найдешевші міста
На іншому полюсі — балканські та східноєвропейські столиці:
- Скоп'є — €470
- Приштина — €520
- Анкара — €770
- Софія — €900
- Нікосія — €910
- Тирана — €920
- Бухарест — €930
Белград, Сараєво, Рига та Таллінн тримаються близько €1 100−1 150. Варшава та Будапешт — по €1 300. Брюссель, столиця ЄС, посідає 22-е місце з показником €1 450 — приблизно посередині рейтингу.
Чому така різниця в вартості оренди
Експерт із нерухомості Мікк Кальмет пояснює: ринки житла є суто локальними. У Женеві, Лондоні чи Дубліні висока концентрація добре оплачуваних працівників, міжнародних компаній і студентів престижних ВНЗ, а пропозиція нового житла не встигає за попитом. Тому зростання орендної плати є цілком логічним.
Водночас низька оренда на сході Європи не завжди означає доступність: місцеві зарплати теж нижчі за середньоєвропейські, тому реальне навантаження на бюджет може бути порівнянним із західними містами.
За останні кілька років оренда зросла по всій Європі через масову міграцію, зростання процентних ставок і здорожчання будівництва. Вищі ставки також ускладнили купівлю житла, змусивши більше людей орендувати — і ще більше розігріваючи ринок.
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