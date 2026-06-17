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17 червня 2026, 8:22

Собівартість будівництва зросла майже на 20%: що буде з цінами на квартири

Ціни на будівництві в Україні у квітні 2026-го зросли на 3,1% порівняно із березнем та на 19,9% у річному вимірі порівняно з квітнем 2025 року. Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії UTG із посиланням на дані Держстату, пише Ліга.

Ціни на будівництві в Україні у квітні 2026-го зросли на 3,1% порівняно із березнем та на 19,9% у річному вимірі порівняно з квітнем 2025 року.

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Що впливає на ціни

На собівартість будівництва впливає як інфляція, так і здорожчання будівельних матеріалів та енергоносіїв, валютні коливання, а також дефіцит кваліфікованих кадрів, наголошують аналітики.

Водночас виробництво будівельної продукції в січні-квітні 2026 року зменшилось на 2% порівняно із січнем-квітнем 2025-го.

Здорожчання будівництва впливає на збільшення вартості житла. Окрім цього, за словами аналітиків, на ринок житлової нерухомості негативно впливає нерозвиненість ринку іпотечного кредитування, дефіцит платоспроможних позичальників, низький рівень захисту прав кредиторів та затребуваність довготривалого розтермінування від забудовника.

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«Жорсткі умови кредитування продовжують бути типовими перепонами розвитку ринку житлової нерухомості України», — зазначається в дослідженні.

Скільки житла з'явилось у 2025 році

Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію в Україні торік, становила 9,5 млн кв. метрів. Це співмірно з довоєнними роками, коли в середньому здавалось по 10 млн кв. метрів житла щороку.

Лідерами за кількістю зданого житла стали Київ та Київська область — разом вони вивели на ринок 14 000 квартир — це на 20% більше, ніж в попередньому році. У столиці цей показник становив 1,2 млн кв. метрів.

Водночас найбільше житла було збудовано у Голосіївському та Дарницькому районах: 266 000 кв. м та 132 000 кв. м відповідно. Найменше — у Шевченківському районі: понад 63 000 кв. м.

Найпопулярнішим типом житла на ринку Києва залишаються однокімнатні квартири, наголошують в UTG. Крім того, зростає інтерес до життя на околицях міста.

Ціни на нове житло зростають повільніше

Водночас, на відміну від собівартості, ціни на квартири в новобудовах зростають не у всіх регіонах. За даними маркетплейсу нерухомості «ЛУН», за останній рік найбільше житло здорожчало у Тернополі (+26%), Івано-Франківську (+23%), Хмельницькому (+23%) та Вінниці (+23%), в інших регіонах коливання цін в межах 3−8%. У столиці вартість житла вийшла на плато. Також активно дорожчає житло в Одесі.

«З початку повномасштабного вторгнення середня ціна в Києві на первинному ринку не зростає і не падає: за останній рік приріст ціни становив 3%», — розповіла директорка з розвитку Лун Олена Унаньян.

На відміну від столиці, в області динаміка цін набагато вища: житло, яке коштує на 30% дешевше, ніж в Києві, дає приріст вартості на 11%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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