Ціни на пальне 4 серпня: дизель продовжує дорожчати

У вівторок, 4 серпня, на українських автозаправних станціях зафіксовано зростання вартості дизельного пального, автогазу та бензину А-92. Популярні марки А-95 та А-95 преміум залишилися на рівні попереднього дня. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

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Середні ціни на пальне

Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:

Бензин А-95 преміум не змінився і утримує позицію на позначці 84,28 грн за літр.

Бензин А-95 теж не змінився за добу і його середня вартість становить 81,25 грн за літр.

Бензин А-92 подорожчав на 8 копійок до 77,89 грн за літр.

Дизельне пальне додало в ціні 25 копійок і коштує в середньому 92,84 грн за літр.

Автомобільний газ піднявся в ціні на 4 копійки до 43,66 грн за літр.

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Ціни АЗС на пальне та автогаз

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн не виключає, що цінники на дизель досягнуть 100 гривень за літр, а, можливо, й більше, якщо на ринку станеться щось екстраординарне.