Сімейні гроші чи оренда назавжди: що визначає вік покупця житла в Європі

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Хто купує раніше і чому

Лідером серед молодих покупців є Мальта. Там перше житло купують у середньому у 28 років. Велика Британія і Люксембург поділяють друге місце з показником 28,4 року, за ними йдуть Угорщина (28,5) і Нідерланди (28,8).

У Британії ключову роль відіграє фінансова підтримка родини: понад половина (53%) молодих людей віком 18−34 роки отримують значний грошовий подарунок або спадщину від бабусь для купівлі житла. Це один із найвищих показників у Європі і пояснює, чому британці стають власниками так рано.

Іспанія посідає друге місце серед п'яти найбільших економік ЄС — 30,9 року. Молоді іспанці та італійці зазвичай живуть з батьками до 29 років, що дозволяє накопичити кошти хоча б на перший внесок, але водночас затримує вихід на ринок.

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Хто купує пізніше і чому

Найпізніше першу нерухомість купують у Греції, Швейцарії (34,7) та в Туреччині (34,1).

Серед п'яти найбільших економік найстарші перші покупці — у Німеччині (33,6 років). Причина полягає не у відсутності грошей, а у культурі: оренда тут сприймається як повноцінна довгострокова альтернатива власному житлу, а не як тимчасовий етап. Серед молодих німців 69% орендують житло — проти 38% у середньому по Європі.

У Франції ситуація геть інша: молодь виїжджає від батьків у середньому у 22 роки, при першій можливості, але фінансова підтримка родини при купівлі значно менш поширена. Лише третина французьких покупців отримує від батьків гроші чи спадщину: молодь починає самостійно відкладати гроші на власне житло ще в університеті. А до того часу живе в орендованому.

Дослідники зазначають: прямого зв'язку між віком першого покупця і рівнем власності на житло в країні немає. Це означає, що пізній вік купівлі не обов'язково корелює з цінами на житло в країні.