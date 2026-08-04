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4 серпня 2026, 11:01

В Україні хочуть змінити технічні вимоги до новобудов: що відомо

В Україні готують оновлення державних будівельних норм для житлових будинків. Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочало підготовку змін до ДБН В.2.2−15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», які мають врахувати сучасні вимоги до безпеки, доступності та комфорту житла.

В Україні готують оновлення державних будівельних норм для житлових будинків.

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Відомство вже затвердило технічне завдання для підготовки змін до будівельних норм. Оновлення стосуватиметься архітектурних рішень, інженерного обладнання, пожежної безпеки, безбар'єрності, а також захисту мешканців від шуму та вібрації.

За словами заступниці міністра з відновлення Наталії Козловської, нові вимоги мають привести українські стандарти у відповідність до сучасних потреб і європейських підходів. Крім того, зміни повинні врахувати розвиток цифрової інфраструктури та створити умови для реалізації майбутніх проєктів соціального житла.

Які вимоги до житлових будинків планують змінити

Оновлені ДБН передбачають зміни у кількох ключових сферах:

  1. Безбар'єрність. У нормах уточнять вимоги до доступності будинків для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Йдеться про облаштування входів, внутрішніх маршрутів, пандусів, поручнів, засобів навігації та доступу до інформації.
  2. Планування будинків і територій. Будуть уточнені правила розміщення громадських приміщень у житлових будинках, а також вимоги до прибудинкових територій, зокрема щодо автостоянок, велосипедних парковок та інших елементів.
  3. Пожежна безпека. Планують деталізувати вимоги до шляхів евакуації, у тому числі для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Також визначать, у яких випадках будинкам висотою до 26,5 метра достатньо однієї сходової клітки, а коли потрібні дві.
  4. Ліфти та інженерні системи. Оновлення має встановити чіткіші вимоги до розмірів ліфтових холів і кабін, а також до ліфтів, які використовуються для евакуації або перевезення людей з інвалідністю. Окремо врегулюють питання сполучення житлових поверхів із підземними приміщеннями, де можуть розташовуватися укриття.
  5. Захист від шуму. У будівельні норми планують додати окремі вимоги щодо шумоізоляції та захисту від вібрацій. Це має стосуватися, зокрема, приміщень у житлових будинках, де розташовані громадські об'єкти з потенційно підвищеним рівнем шуму.

Наразі триває підготовка першої редакції проєкту змін до ДБН. Після завершення розробки документ має пройти необхідні процедури перед затвердженням нових вимог.

Як вже повідомляв Мінфін, дослідники Спільного дослідницького центру ЄС (JRC) вперше склали глобальну карту будівель, які найважче опалювати взимку і охолоджувати влітку.

Висновок виявився невтішним: 48 мільйонів людей вже зараз живуть у будинках, що не відповідають кліматичним умовам, які їх оточують. До кінця століття ця цифра може зрости у два-три рази.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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