«Укрпошта» почала друкувати на чеках персональні дані клієнтів: що буде далі

Із 1 серпня 2026 року «Укрпошта» повинна друкувати на паперових чеках персональні дані клієнтів під час приймання комунальних та інших платежів. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, нововведення пов'язане з вимогами Національного банку України, які компанія зобов'язана виконувати. Водночас «Укрпошта» звернулася до НБУ, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з проханням переглянути ці правила.

Смілянський зазначив, що, відповідно до вимог регулятора, на паперових чеках мають відображатися персональні дані платника. Він також іронічно зауважив, що для повного комплекту бракує лише CVV-коду та строку дії банківської картки.

Яка інформація буде на чеках

За словами очільника «Укрпошти», під час оформлення платежів на чеках друкуватимуться:

повне ім'я платника; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); повний номер банківської картки.

Смілянський висловив сумнів щодо необхідності друкувати такий обсяг інформації саме на паперових квитанціях. На його думку, якщо електронний обмін даними можна пояснити вимогами фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням коштів, то паперові чеки з повним набором персональних даних можуть створювати додаткові ризики для конфіденційності клієнтів.

Він також звернув увагу, що в інших країнах діють інші підходи. Зокрема, у США правила платіжних систем не дозволяють друкувати повний номер банківської картки на чеках, а в країнах Європейського Союзу персональні дані, включно з податковими номерами, захищаються вимогами GDPR.

У компанії пояснили, що понад 4 млн клієнтів, які отримували через «Укрпошту» пенсії або інші державні виплати, уже надали свій РНОКПП, тому повторно повідомляти його не доведеться. Іншим клієнтам потрібно буде зробити це лише один раз — надалі інформація використовуватиметься під час наступних платежів.

Очільник «Укрпошти» також порадив клієнтам не зберігати паперові чеки довше, ніж це необхідно, а після використання знищувати їх, щоб мінімізувати ризик потрапляння персональних даних до сторонніх осіб.

На момент публікації Національний банк України офіційно не коментував заяву Ігоря Смілянського щодо нових вимог до оформлення паперових чеків.

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