В Україні заборонили рекламу дипломних і курсових на замовлення: кого стосуються нові правила

В Україні з 1 серпня 2026 року набули чинності нові правила, які забороняють рекламувати послуги з написання академічних робіт замість студентів і науковців. Зміни внесено до Закону України «Про рекламу» у зв'язку з набранням чинності Закона «Про академічну доброчесність» .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Відтепер незаконною вважається реклама послуг, що передбачають створення академічних робіт або їхніх частин від імені здобувачів освіти, а також будь-які інші пропозиції, пов'язані з порушенням принципів академічної доброчесності.

Нові обмеження поширюються незалежно від способу розміщення реклами. Це стосується вебсайтів, соціальних мереж, месенджерів, рекламних платформ, друкованих видань та зовнішньої реклами.

Які послуги потрапили під заборону

Закон охоплює широкий перелік пропозицій, які передбачають виконання навчальних або наукових робіт замість їхніх авторів.

Під заборону потрапляє реклама:

написання дипломних, курсових, магістерських робіт і дисертацій;

підготовки рефератів, есе, контрольних, лабораторних і практичних робіт;

написання наукових статей або окремих частин академічних творів;

продажу готових академічних робіт;

передачі авторства іншій особі;

інших послуг, які прямо чи опосередковано сприяють порушенню академічної доброчесності.

Водночас нові правила не стосуються легальних освітніх послуг.

Як і раніше, дозволяється рекламувати репетиторство, навчальні курси, консультації, мовне та літературне редагування, а також допомогу з оформленням академічних робіт, якщо вона не передбачає виконання завдання замість студента чи аспіранта.

Окремої відповідальності саме за рекламу таких послуг закон не запроваджує. До порушників застосовуватимуть загальні норми Закону «Про рекламу». Зокрема, штраф може становити п'ятикратну вартість розповсюдженої реклами, а за повторне порушення протягом року його розмір подвоюється.

Якщо встановити вартість реклами неможливо, контролюючі органи можуть накласти штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 5100 грн.

Читайте також: З 1 вересня студентські стипендії зростуть: хто зможе отримати найбільші виплати