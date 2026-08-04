У «Дії» може з'явиться кнопка для скарг на паркування на місцях для людей з інвалідністю

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Після початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч осіб, і ця цифра продовжує збільшуватися. Багато військових ще проходять процедуру встановлення інвалідності. Водночас кількість порушень паркування на відповідних місцях зростає: у 2023 році зафіксували 5 756 таких випадків, у 2024-му — вже 7 259.
Як працюватиме фіксація через «Дію»
Якщо законопроєкт буде ухвалено, будь-який громадянин зможе сфотографувати порушення і подати скаргу через застосунок.
Система автоматично зафіксує особу заявника, дату, час, місце та координати події, а також підтвердить автентичність фото і відеоматеріалів. Обов'язкова умова — не менше двох знімків автомобіля з різних ракурсів.
Людина, яка подала скаргу, отримує статус свідка у справі про адміністративне правопорушення.
Штрафи суттєво зростуть
Зараз штраф за незаконне паркування на місці для людини з інвалідністю становить 60−100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Законопроєкт пропонує підняти його до 300 мінімумів. Це стосується:
- зупинки або стоянки на місцях для осіб з інвалідністю
- створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто перевозить людину з інвалідністю
- незаконного використання розпізнавального знака «Особа з інвалідністю»
- безоплатного паркування на таких місцях особами без відповідного права
Посадовці, відповідальні за утримання паркувальних майданчиків, у разі порушень вимог щодо облаштування місць для осіб з інвалідністю платитимуть від 100 до 500 мінімумів замість нинішніх 60−100.
Поліція отримає право евакуювати автомобіль, що незаконно зайняв місце для людини з інвалідністю. Протоколи і постанови про адміністративні стягнення зможуть оформлятися в електронній формі.
Нагадаємо
Як вже повідомляв Мінфін, штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5100 гривень. Крім того, запроваджені нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю. Для них обов’язково використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» та інформації щодо наявності інвалідності у формі QR-коду.
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