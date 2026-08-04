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4 серпня 2026, 19:41

У «Дії» може з'явиться кнопка для скарг на паркування на місцях для людей з інвалідністю

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15403−2, який пропонує комплексно змінити підхід до захисту паркувальних місць для людей з інвалідністю. Окрім суттєвого підвищення штрафів, документ передбачає можливість фіксувати порушення через застосунок «Дія» та запровадити електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15403−2, який пропонує комплексно змінити підхід до захисту паркувальних місць для людей з інвалідністю.

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Після початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла приблизно на 600 тисяч осіб, і ця цифра продовжує збільшуватися. Багато військових ще проходять процедуру встановлення інвалідності. Водночас кількість порушень паркування на відповідних місцях зростає: у 2023 році зафіксували 5 756 таких випадків, у 2024-му — вже 7 259.

Як працюватиме фіксація через «Дію»

Якщо законопроєкт буде ухвалено, будь-який громадянин зможе сфотографувати порушення і подати скаргу через застосунок.

Система автоматично зафіксує особу заявника, дату, час, місце та координати події, а також підтвердить автентичність фото і відеоматеріалів. Обов'язкова умова — не менше двох знімків автомобіля з різних ракурсів.

Людина, яка подала скаргу, отримує статус свідка у справі про адміністративне правопорушення.

Штрафи суттєво зростуть

Зараз штраф за незаконне паркування на місці для людини з інвалідністю становить 60−100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Законопроєкт пропонує підняти його до 300 мінімумів. Це стосується:

  • зупинки або стоянки на місцях для осіб з інвалідністю
  • створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, хто перевозить людину з інвалідністю
  • незаконного використання розпізнавального знака «Особа з інвалідністю»
  • безоплатного паркування на таких місцях особами без відповідного права

Посадовці, відповідальні за утримання паркувальних майданчиків, у разі порушень вимог щодо облаштування місць для осіб з інвалідністю платитимуть від 100 до 500 мінімумів замість нинішніх 60−100.

Поліція отримає право евакуювати автомобіль, що незаконно зайняв місце для людини з інвалідністю. Протоколи і постанови про адміністративні стягнення зможуть оформлятися в електронній формі.

Нагадаємо

Як вже повідомляв Мінфін, штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5100 гривень. Крім того, запроваджені нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю. Для них обов’язково використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» та інформації щодо наявності інвалідності у формі QR-коду.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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