В Україні змінюють правила ввезення смартфонів: що означатиме обов'язкове декларування IMEI

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За його словами, нововведення має стати одним із найважливіших кроків для легалізації українського ринку смартфонів. Очікується, що воно допоможе суттєво скоротити обсяги «сірого» імпорту та збільшити надходження до державного бюджету. За оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), додаткові доходи можуть перевищити 5 млрд грн на рік.

Наразі під час митного оформлення IMEI мобільних телефонів не фіксується. Через це державні органи не мають можливості відстежити шлях конкретного пристрою від моменту ввезення в Україну до його продажу кінцевому покупцю.

Як працюватиме нова система

Першим етапом стане обов'язкове зазначення IMEI під час імпорту смартфонів. Надалі цей ідентифікаційний номер планують відображати також у фіскальному чеку під час продажу.

За словами Артема Шевченка, над реалізацією наступного етапу БЕБ вже працює спільно з Міністерством фінансів і Державною податковою службою.

Після завершення впровадження система має забезпечити повну простежуваність кожного мобільного телефону: від перетину державного кордону до придбання покупцем. Це дозволить зіставляти дані митного оформлення та продажу.

Команда «Цитрус» брала участь у державних консультаціях щодо технічних аспектів реалізації цієї ініціативи та механізмів її практичного впровадження.

Саме так, на мою думку, і повинна працювати сучасна система контролю — не через додаткові перевірки бізнесу, а через прозору цифрову простежуваність кожного пристрою, — зазначив Шевченко.

Після повного запуску системи, очікується, що IMEI, зазначений під час імпорту, буде відповідати IMEI, який буде вказаний у фіскальному чеку. За задумом ініціаторів, це має суттєво обмежити можливості продажу смартфонів, ввезених в Україну з порушенням митних правил.

Нагадаємо

Мінфін писав, що в деяких країнах iPhone 17 Pro коштує вдвічі дорожче, ніж у США. І перше місце в рейтінгу найдорожчих стран посіла Туреччина, де смартфон продається за €2 222. Це пояснюється тим, що навіть якщо покупець придбає iPhone у США, після повернення додому йому доведеться сплатити збір за реєстрацію IMEI у розмірі 54 258 турецьких лір (близько €1 006 або $1 147). Це лише на $34 менше, ніж коштує сам смартфон у США.

Тож в турецьких магазинах вартість реєстрації одразу закладається в прайс-лист.