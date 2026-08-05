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5 серпня 2026, 8:29

В Україні змінюють правила ввезення смартфонів: що означатиме обов'язкове декларування IMEI

В Україні розпочинається впровадження обов'язкового декларування IMEI-кодів мобільних телефонів під час їхнього імпорту. Відповідний наказ уже підписало Міністерство фінансів і зареєструвало Міністерство юстиції. Про це повідомив генеральний директор компанії «Цитрус» Артем Шевченко у LinkedIn.

В Україні розпочинається впровадження обов'язкового декларування IMEI-кодів мобільних телефонів під час їхнього імпорту.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, нововведення має стати одним із найважливіших кроків для легалізації українського ринку смартфонів. Очікується, що воно допоможе суттєво скоротити обсяги «сірого» імпорту та збільшити надходження до державного бюджету. За оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), додаткові доходи можуть перевищити 5 млрд грн на рік.

Наразі під час митного оформлення IMEI мобільних телефонів не фіксується. Через це державні органи не мають можливості відстежити шлях конкретного пристрою від моменту ввезення в Україну до його продажу кінцевому покупцю.

Як працюватиме нова система

Першим етапом стане обов'язкове зазначення IMEI під час імпорту смартфонів. Надалі цей ідентифікаційний номер планують відображати також у фіскальному чеку під час продажу.

За словами Артема Шевченка, над реалізацією наступного етапу БЕБ вже працює спільно з Міністерством фінансів і Державною податковою службою.

Після завершення впровадження система має забезпечити повну простежуваність кожного мобільного телефону: від перетину державного кордону до придбання покупцем. Це дозволить зіставляти дані митного оформлення та продажу.

Команда «Цитрус» брала участь у державних консультаціях щодо технічних аспектів реалізації цієї ініціативи та механізмів її практичного впровадження.

Саме так, на мою думку, і повинна працювати сучасна система контролю — не через додаткові перевірки бізнесу, а через прозору цифрову простежуваність кожного пристрою, — зазначив Шевченко.

Після повного запуску системи, очікується, що IMEI, зазначений під час імпорту, буде відповідати IMEI, який буде вказаний у фіскальному чеку. За задумом ініціаторів, це має суттєво обмежити можливості продажу смартфонів, ввезених в Україну з порушенням митних правил.

Нагадаємо

Мінфін писав, що в деяких країнах iPhone 17 Pro коштує вдвічі дорожче, ніж у США. І перше місце в рейтінгу найдорожчих стран посіла Туреччина, де смартфон продається за €2 222. Це пояснюється тим, що навіть якщо покупець придбає iPhone у США, після повернення додому йому доведеться сплатити збір за реєстрацію IMEI у розмірі 54 258 турецьких лір (близько €1 006 або $1 147). Це лише на $34 менше, ніж коштує сам смартфон у США.

Тож в турецьких магазинах вартість реєстрації одразу закладається в прайс-лист.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
OrangePi Robot
OrangePi Robot
5 серпня 2026, 10:57
#
Зелені **** ніяк не нажруться…
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
5 серпня 2026, 11:30
#
«хуже нє будєт»… щтілєрманам і цукєрсанам!!!
+
0
huliolopez
huliolopez
5 серпня 2026, 11:55
#
Ммм, смачна біль бариг яких змусили платити податки
+
+30
1Venger2
1Venger2
5 серпня 2026, 13:03
#
Хочеться платити більше за той самий товар? І платити тим, хто контрабасом тягає товари, і не хоче, щоб інші йому перебивали ціни…
+
0
BigBend
BigBend
5 серпня 2026, 13:18
#
Не бариги платять податки, а покупець. Завжди платить покупець.
Ну і до чого тут аймей до податків — теж не ясно.
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0
1Venger2
1Venger2
5 серпня 2026, 13:04
#
Ганяють контрабас, давлять людей. Не змогли продавить мито, то так зайшли.
+
0
BigBend
BigBend
5 серпня 2026, 13:18
#
«Після завершення впровадження система має забезпечити повну простежуваність кожного мобільного телефону» Зе-концтабір
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