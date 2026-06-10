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10 червня 2026, 17:40

Критична межа: чому власне житло стає розкішшю для мешканців Іспанії

Купівля житла в Іспанії тепер вимагає понад 8 років повної зарплати. Ціни на нерухомість в цій країні злетіли на 20,5%, тоді як заробітні плати зросли лише на 1%. Про це повідомляє сайт Euro News. Згідно з дослідженням аналітиків Fotocasa та InfoJobs, у 2025 році пересічному працівнику довелося б в середньому віддати еквівалент 8,4 року своєї повної зарплати, щоб купити житло вторинного ринку площею 80 квадратних метрів.

Купівля житла в Іспанії тепер вимагає понад 8 років повної зарплати.

Цей показник свідчить про різке погіршення доступності житла порівняно з попереднім роком. Лише за 12 місяців зусилля, необхідні для купівлі нерухомості, зросли на 16 місячних зарплат — з 7,1 року у 2024 році до 8,4 року у 2025-му.

В основі цієї кризи лежить дедалі більший розрив між доходами населення та вартістю нерухомості. Поки оголошені зарплати зросли на 1%, ціни на вторинному ринку стрибнули на 20,5%, досягнувши середнього показника у 2 879 євро за квадратний метр.

Мадрид та Балеарські острови: не варто й мріяти

Регіональні відмінності залишаються дуже вираженими. Балеарські острови — це автономна спільнота, де найважче отримати власне житло. Місцевому жителю потрібно спрямувати на це 15,1 року свого валового доходу, що еквівалентно 181 місячній зарплаті.

Мадрид відстає зовсім трохи: там зусилля сягають 15 років заробітку. Це також регіон, де ситуація у 2025 році погіршилася найбільше: час, необхідний для накопичення на житло, зріс на 34 місяці порівняно з минулим роком.

Слідом за ними йдуть:

  • Малага (12,9 року)

  • Гіпускоа (11,7 року)

  • Санта-Крус-де-Тенерифе (11,3 року)

  • Барселона (10,2 року)

Інші регіони, такі як Канарські острови та Країна Басків, вимагають понад десяти років доходу, а Каталонія наближається до цієї позначки з показником 9,4 року. На протилежному боці шкали перебувають Кастилія-Ла-Манча та Естремадура, де для купівлі житла достатньо близько чотирьох відкладати всю зарплату.

Хаен є найдоступнішою провінцією в країні: місцевим мешканцям потрібно три повні річні зарплати для придбання квартири площею 80 квадратних метрів. Схожа ситуація у Сьюдад-Реалі, Теруелі, Толедо, Саморі та Авілі, де цей показник залишається нижчим за чотири роки.

Прірва між зарплатами та цінами на житло все більше

Автори звіту попереджають, що зростання заробітних плат не є достатнім, щоб компенсувати стрімке подорожчання на ринку нерухомості. «Зростання на 1%, зафіксоване у 2025 році, аж ніяк не перекриває стрибок цін на житло», — зазначає Моніка Перес, директор з комунікацій та досліджень InfoJobs. На її думку, такий розрив змушує людей заощаджувати дедалі більше або взагалі відмовлятися від своєї мрії.

Дослідження підсумовує, що житло поступово стає недоступним для купівельної спроможності домогосподарств, особливо на найбільш «перегрітих» ринках. Внаслідок цього молоді сім'ї з дітьми довгими роками змушені жити в орендованих квартирах або ділити житло з батьками.

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Джерело: Мінфін
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