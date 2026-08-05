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5 серпня 2026, 11:02

Іпотека в Іспанії: скільки грошей потрібно мати для купівлі житла у 2026

Українці, які проживають в Іспанії, дедалі частіше розглядають можливість купівлі власного житла в кредит. За інформацією Bravosestate, отримати іпотеку можуть не лише громадяни країни чи власники постійного місця проживання, а й нерезиденти.

Українці, які проживають в Іспанії, дедалі частіше розглядають можливість купівлі власного житла в кредит.

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Сам факт перебування під тимчасовим захистом не є підставою для відмови у кредитуванні. Втім, статус позичальника безпосередньо впливає на максимальну суму фінансування. Зазвичай банки готові надати податковим резидентам Іспанії до 80% вартості основного житла, тоді як для нерезидентів цей показник частіше становить 60−70%.

Водночас важливо враховувати, що банк розраховує розмір кредиту не завжди від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу. За основу береться менша з двох величин — ринкова вартість, визначена оцінювачем, або фактична ціна об'єкта.

Наприклад, якщо квартира продається за 300 тис. євро, а експерт оцінив її у 270 тис. євро, саме остання сума може стати базою для розрахунку іпотеки.

Який початковий капітал знадобиться

Покупцю необхідно мати не лише кошти на перший внесок, а й окремий резерв для сплати податків та супутніх витрат на оформлення угоди. Залежно від регіону та типу нерухомості вони можуть становити приблизно 10−15% вартості житла.

Основні умови, які варто врахувати перед оформленням іпотеки:

  1. При купівлі квартири за 300 тис. євро за фінансування 60% потрібно мати близько 120 тис. євро власних коштів плюс витрати на оформлення, а за фінансування 80% — близько 60 тис. євро плюс додаткові витрати.
  2. Банки оцінюють не лише рівень доходу, а й його стабільність, офіційне підтвердження та загальне кредитне навантаження сім'ї.
  3. Загальна сума щомісячних виплат за кредитами зазвичай не повинна перевищувати приблизно 30−40% чистого сімейного доходу.
  4. Для підтвердження платоспроможності можуть знадобитися податкові декларації, трудовий контракт, банківські виписки та сертифікат податкового резидентства.

Окремо в Іспанії діють державні програми гарантій, які можуть допомогти суттєво зменшити власний внесок. Загальнонаціональна програма ICO доступна для громадян віком до 35 років і сімей із неповнолітніми дітьми, які відповідають встановленим критеріям щодо доходу, терміну проживання в країні та вартості житла.

У регіоні Валенсія також працює спеціальна програма IVF для покупців-іноземців віком до 45 років.

Водночас навіть за наявності державної гарантії остаточне рішення про видачу іпотеки ухвалює банк після оцінки фінансового стану позичальника. Це означає, що гарантія підвищує шанси на отримання кредиту, але не відмінює перевірку платоспроможності.

Нагадуємо

Мінфін вже розповідав про умови оренда двокімнатної квартири в різних країнах Європи. Різниця між найдорожчими і найдешевшими столицями — семикратна. Абсолютним лідером є Женева, де за двокімнатну квартиру треба заплатити €3 350 на місяць.

Житло залишається найбільшою статтею витрат для європейських домогосподарств: разом із комуналкою воно забирає майже чверть сімейного бюджету (23,6%)

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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