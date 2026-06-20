Травень 2026 року виявився черговим невдалим місяцем для централізованих криптовалютних бірж (CEX). Їх сукупний обсяг торгів на спотових та деривативних ринках скоротився на 3,45% до $4,41 трлн. Це найнижчий показник з вересня 2024 року і вже четверте місячне зниження поспіль. Про це повідомляє CoinDesk
Обсяги торгів на криптобіржах впали до мінімуму з вересня 2024 року, але RWA б'ють рекорди
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Головні причини полягають у геополітичній напруженості та відтік інвесторів у акції технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Крипторинок програє конкуренцію ШІ-хайпу на усіх фондових майданчиках.
Спотовий ринок просів сильніше за решту: обсяги впали на 4,68% до $963 млрд — найслабший місячний результат з жовтня 2023 року.
Ринок деривативів тримався краще: зниження склало лише 3,11%, до $3,45 трлн.
Як наслідок, частка деривативів у загальному обсязі торгів зросла до 78,2% — максимум з вересня 2023 року.
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Хто виграв і хто програв у боротьбі за частку ринку
На спотовому ринку помітен перерозподіл часток між біржами. Загальне скорочення обсягів не завадило окремим майданчикам зміцнити позиції.
Лідери за приростом частки у травні:
- Gate — +0,66 п.п., до 4,55%
- OKX — +0,66 п.п., до 4,92%
- Binance — утримала лідерство з часткою 25,9%, попри загальний спад
Найбільше втратила BingX: мінус 0,96 відсоткового пункту, частка впала до 1,46% — найгірший результат місяця серед усіх великих майданчиків.
На ринку деривативів картина дещо інша: попри скорочення обсягів торгів, відкритий інтерес зріс на 2,55% — до $108 млрд. Це свідчить про те, що трейдери не закривають позиції, а очікують на розворот.
Трійка лідерів за відкритим інтересом:
- Binance — 22,6%
- BitMEX — 11,1%
- Gate — 10,8%
Примітно, що Gate увійшла до топ-3 одразу в двох категоріях — і за приростом спотової частки, і за відкритим інтересом у деривативах. Це може свідчити про системне зміцнення позицій біржі на тлі труднощів конкурентів.
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RWA-ф'ючерси йдуть проти тренду і встановлюють рекорди
На тлі загального спаду виділяється один сегмент, який рухається у зворотньому напрямку. Це безстрокові ф'ючерси на реальні активи (RWA). Їхній обсяг торгів зріс на 10,4% до $211 млрд, встановивши новий історичний максимум.
Лідер категорії — Binance з часткою 55,7%, на другому місці Hyperliquid із 28,9%.
Ще одна позитивна новина — ф'ючерси на децентралізованих біржах (DEX) перервали шестимісячну серію падіння. Обсяги зросли на 7,64% до $596 млрд, а частка DEX-ф'ючерсів у загальному обсязі деривативів досягла 14,7%. Перше зростання за сім місяців — сигнал, який учасники ринку навряд чи проігнорують.
Тобто централізовані біржі продовжують втрачати прибутки під тиском макроекономічних факторів, а нішеві сегменти, RWA та DEX-ф'ючерси, демонструють зростання і можуть стати точками відновлення для всього ринку.
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