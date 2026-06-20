Обсяги торгів на криптобіржах впали до мінімуму з вересня 2024 року, але RWA б'ють рекорди

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Головні причини полягають у геополітичній напруженості та відтік інвесторів у акції технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Крипторинок програє конкуренцію ШІ-хайпу на усіх фондових майданчиках.

Спотовий ринок просів сильніше за решту: обсяги впали на 4,68% до $963 млрд — найслабший місячний результат з жовтня 2023 року.

Ринок деривативів тримався краще: зниження склало лише 3,11%, до $3,45 трлн.

Як наслідок, частка деривативів у загальному обсязі торгів зросла до 78,2% — максимум з вересня 2023 року.

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Хто виграв і хто програв у боротьбі за частку ринку

На спотовому ринку помітен перерозподіл часток між біржами. Загальне скорочення обсягів не завадило окремим майданчикам зміцнити позиції. Лідери за приростом частки у травні: Gate — +0,66 п.п., до 4,55%

OKX — +0,66 п.п., до 4,92%

Binance — утримала лідерство з часткою 25,9%, попри загальний спад Найбільше втратила BingX: мінус 0,96 відсоткового пункту, частка впала до 1,46% — найгірший результат місяця серед усіх великих майданчиків. На ринку деривативів картина дещо інша: попри скорочення обсягів торгів, відкритий інтерес зріс на 2,55% — до $108 млрд. Це свідчить про те, що трейдери не закривають позиції, а очікують на розворот. Трійка лідерів за відкритим інтересом: Binance — 22,6%

BitMEX — 11,1%

Gate — 10,8% Примітно, що Gate увійшла до топ-3 одразу в двох категоріях — і за приростом спотової частки, і за відкритим інтересом у деривативах. Це може свідчити про системне зміцнення позицій біржі на тлі труднощів конкурентів. Читайте також: Чому падає крипта та до чого готуватися її прихильникам в Україні RWA-ф'ючерси йдуть проти тренду і встановлюють рекорди

На тлі загального спаду виділяється один сегмент, який рухається у зворотньому напрямку. Це безстрокові ф'ючерси на реальні активи (RWA). Їхній обсяг торгів зріс на 10,4% до $211 млрд, встановивши новий історичний максимум.

Лідер категорії — Binance з часткою 55,7%, на другому місці Hyperliquid із 28,9%.

Ще одна позитивна новина — ф'ючерси на децентралізованих біржах (DEX) перервали шестимісячну серію падіння. Обсяги зросли на 7,64% до $596 млрд, а частка DEX-ф'ючерсів у загальному обсязі деривативів досягла 14,7%. Перше зростання за сім місяців — сигнал, який учасники ринку навряд чи проігнорують.

Тобто централізовані біржі продовжують втрачати прибутки під тиском макроекономічних факторів, а нішеві сегменти, RWA та DEX-ф'ючерси, демонструють зростання і можуть стати точками відновлення для всього ринку.

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