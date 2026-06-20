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20 червня 2026, 11:40

Обсяги торгів на криптобіржах впали до мінімуму з вересня 2024 року, але RWA б'ють рекорди

Травень 2026 року виявився черговим невдалим місяцем для централізованих криптовалютних бірж (CEX). Їх сукупний обсяг торгів на спотових та деривативних ринках скоротився на 3,45% до $4,41 трлн. Це найнижчий показник з вересня 2024 року і вже четверте місячне зниження поспіль. Про це повідомляє CoinDesk

Травень 2026 року виявився черговим невдалим місяцем для централізованих криптовалютних бірж (CEX).

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Головні причини полягають у геополітичній напруженості та відтік інвесторів у акції технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Крипторинок програє конкуренцію ШІ-хайпу на усіх фондових майданчиках.

Спотовий ринок просів сильніше за решту: обсяги впали на 4,68% до $963 млрд — найслабший місячний результат з жовтня 2023 року.

Ринок деривативів тримався краще: зниження склало лише 3,11%, до $3,45 трлн.

Як наслідок, частка деривативів у загальному обсязі торгів зросла до 78,2% — максимум з вересня 2023 року.

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Хто виграв і хто програв у боротьбі за частку ринку

На спотовому ринку помітен перерозподіл часток між біржами. Загальне скорочення обсягів не завадило окремим майданчикам зміцнити позиції.

Лідери за приростом частки у травні:

  • Gate — +0,66 п.п., до 4,55%
  • OKX — +0,66 п.п., до 4,92%
  • Binance — утримала лідерство з часткою 25,9%, попри загальний спад

Найбільше втратила BingX: мінус 0,96 відсоткового пункту, частка впала до 1,46% — найгірший результат місяця серед усіх великих майданчиків.

На ринку деривативів картина дещо інша: попри скорочення обсягів торгів, відкритий інтерес зріс на 2,55% — до $108 млрд. Це свідчить про те, що трейдери не закривають позиції, а очікують на розворот.

Трійка лідерів за відкритим інтересом:

  • Binance — 22,6%
  • BitMEX — 11,1%
  • Gate — 10,8%

Примітно, що Gate увійшла до топ-3 одразу в двох категоріях — і за приростом спотової частки, і за відкритим інтересом у деривативах. Це може свідчити про системне зміцнення позицій біржі на тлі труднощів конкурентів.

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RWA-ф'ючерси йдуть проти тренду і встановлюють рекорди

На тлі загального спаду виділяється один сегмент, який рухається у зворотньому напрямку. Це безстрокові ф'ючерси на реальні активи (RWA). Їхній обсяг торгів зріс на 10,4% до $211 млрд, встановивши новий історичний максимум.

Лідер категорії — Binance з часткою 55,7%, на другому місці Hyperliquid із 28,9%.

Ще одна позитивна новина — ф'ючерси на децентралізованих біржах (DEX) перервали шестимісячну серію падіння. Обсяги зросли на 7,64% до $596 млрд, а частка DEX-ф'ючерсів у загальному обсязі деривативів досягла 14,7%. Перше зростання за сім місяців — сигнал, який учасники ринку навряд чи проігнорують.

Тобто централізовані біржі продовжують втрачати прибутки під тиском макроекономічних факторів, а нішеві сегменти, RWA та DEX-ф'ючерси, демонструють зростання і можуть стати точками відновлення для всього ринку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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