Чому падає крипта та до чого готуватися її прихильникам в Україні

Чому падає ринок криптовалют

Падіння крипторинків триває вже майже 9 місяців, минулий тиждень і взагалі закінчився обвалом, а для українця крипта — не пустий звук, не просто якесь химерне слово зі світу технологій та тіньових розрахунків. Це частина національної гордості, адже не так багато існує глобальних рейтингів, де Україна серед лідерів. А в крипторейтингу ми аж на четвертому місці, попереду лише США, Великобританія та Китай. Правда одразу ж за нами Бутан та Сальвадор, але для чого озиратися — будемо рівнятися на кращих.

Що ж трапилося з крипторинком?

Падіння триває з жовтня, і за цей час ціна на біткоїн, беззаперечний флагман ринку криптовалют, зменшилася більше, ніж вдвічі. В травні падіння прискорилося: — 25% за місяць. Минулого тижня ціна просто полетіла в прірву: — 15%. З Ethereum ситуація ще гірше: з пікових рівнів жовтня минулого року ціна знизилася втричі, в травні падіння становило 34%, а за минулий тиждень -22%.

Чому все падає?

По-перше, у інвесторів зэявилася нова іграшка — штучний інтелект (АІ). Ціни на акції компаній, що хоч якось дотичні до АІ — розробка, інфраструктура, процесори, пам’ять, енергія, абсолютно все — зростають так, як криптовалютам не снилося навіть в найкращі часи.

Обсяги інвестицій в АІ-інфраструктуру вже вимірюються трильйонами доларів, компаніям потрібні гроші, випуск нових акцій та облігацій під АІ-проєкти стрімко росте, а за декілька місяців очікуємо ще й на гігантські публічні розміщення (ІРО) від OpenAI та Anthropic. Враховуючи, що капітали у інвесторів не безмежні, доводиться продавати одні активи, і серед них криптовалюти, щоб купити інші.

По-друге, инфляція продовжує зростати, ринок праці в чудовому стані, американська економіка загалом тримається дуже добре, і, як наслідок, замість зниження ставки центральним банком ринки вже очікують на її підвищення, що завжди має негативний вплив на фінансові ринки, але в той же час робить традиційні активи, наприклад, акції та облігації, що створюють грошовий потік, все ж таки привабливішими, ніж цифрові валюти, які не генерують жодних доходів.

По-третє, надії на ухвалення CLARITY ACT — законопроєкту про структуру крипторинку у США, спрямованого на захист і заохочення інституційних інвестицій — майже згасли, що лише додає крипторинкам невизначеності.

По-четверте, найбільший у світі власник біткоїнів, компанія STRATEGY, недавно продала невелику кількість монет зі свого портфелю, що викликало паніку у адептів крипторинку, адже раніше від її керівника Майкла Сейлора лунали лише оптимістичні заяви про те, що біткоїн — це актив, який «не продається».

По-п'яте як відомо, багато криптотрейдерів торгують з величезним кредитним плечем, тому висока волатильність дуже часто закінчується банкрутствами та ліквідацією рахунків, що, власне, й трапилося минулого тижня.

Хто постраждав?

За даними аналітичної криптоплатформи CoinGlass, лише минулої п’ятниці було ліквідовано 312,075 криптотрейдерів, загальні втрати яких склали $1.56 мільярдів. Близько третини ліквідованих позицій були в біткоїні. Ситуація навколо другої найпопулярнішої валюти — Ethereum — не краща.

На лідерів ринку — Strategy, яка є власником приблизно 843,706 біткоїнів, та Fundtstrat, що тримає в портфелі 5.42 мільйонів монет Ethereum — болісно дивитися.

Керівники обидвох компаній свято вірять, що за криптовалютами майбутнє і протягом наступних десятиліть ціни виростуть в десятки разів. Може так воно й буде, хто його знає, але поки що доводиться терпіти збитки, які у Strategy вже перевищили $13 мільярдів, а у Fundstrat досягли $9 мільярдів.

Що далі?

Замість прогнозу можна просто ще раз перерахувати ті ж самі п’ять причин падіння криптовалют, що зазначені вище. Кожна з них ще є досі актуальна, а деякі протягом найближчих місяців наберуть ще більшої сили. Штучний інтелект, схоже, перетворюється на Вендіго, духа-людожера із міфології корінних народів Північної Америки, що є символом вічного та ненаситного голоду. Грошей на розробку АІ потрібно все більше, апетити ростуть, а проігнорувати інвестиції в технологію, яка змінює світ, більшість інвесторів не може. Ну, хіба що Баффет та ще декілька таких самих легенд ринку.

Та й мова не лише про АІ — цього тижня на ІРО виходить SpaceX, а її власник Маск точно зуміє витягнути з інвесторів не один десяток мільярдів на розвиток власного космічного дітища. Так що, найближчим часом інвесторам буде не до крипти. Макроекономічна ситуація теж не покращується — інфляція лишається високою вже котрий рік, а останніми місяцями ще й почала зростати.

Як бачите, в короткостроковій перспективі надій на відновлення небагато, але все може змінитися дуже швидко, адже криптовалюти — це віра, а віра інколи робить чудеса.