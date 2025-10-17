RWA: как токенизация реальных активов меняет мир финансов в 2025 году

Мир финансов стремительно меняется: реальные активы на блокчейне (RWA) открывают новые горизонты для криптовалютного рынка и традиционных инвесторов. Миллиардные объемы и институциональный интерес подтверждают, что токенизация перестала быть только экспериментом — это новый уровень взаимодействия между традиционными финансами и децентрализованными протоколами. В этой статье мы рассмотрим, как работают RWA и почему они важны для будущего инвестиций.

Токенизированные активы — это, по сути, способ упаковать реальную ценность в цифровую оболочку. Представьте, что вы владеете небольшой долей квартиры в центре города, частью художественного произведения или долей в частном фонде, но, вместо груды бумаг и медленного урегулирования, ваше владение отслеживается токеном на блокчейне. Это значительно облегчает покупку, продажу и распределение прав собственности. Но это не магия: за каждым токеном стоят юридические контракты, механизмы хранения и рыночные правила.

Реальные активы в ончейне: пока не Tesla, но уже как средняя корпорация

В 2025 году рынок токенизированных реальных активов (RWA) показал взрывной рост. По данным Binance Research, его совокупная капитализация увеличилась на 260% — с $8,6 млрд в начале года до более чем $23 млрд осенью, и охватывает более 185 видов активов.

Нынешний уровень капитализации RWA сравним с такими мировыми корпорациями, как, например, Discovery или Harley-Davidson, которые занимают примерно 350−400 места в рейтинге крупнейших публичных компаний мира. Это гораздо меньше таких гигантов, как Apple ($2,6 трлн) или Tesla ($562 млрд), но соответствует уровню заметных средних корпораций.

Если сравнивать с миром криптовалют, этот объем примерно в 13 раз меньше капитализации стейблкоинов (свыше $314 млрд) и уступает большинству топовых монет, но превышает капитализацию многих нишевых альткоинов и сопоставим с отдельными секторами DeFi.

Такой масштаб означает, что рынок токенизированных активов только формируется и его доля среди глобальных финансовых инструментов пока небольшая. Однако эксперты считают именно этот сектор одним из самых быстрорастущих и перспективных для финтеха и блокчейна.

Рынок RWA

Основу формируют токенизированные государственные облигации, денежные фонды, кредиты, недвижимость, золото и произведения искусства — все, что имеет реальную внеблокчейновую стоимость, но может существовать в виде цифровых токенов на публичных цепях.

Именно они становятся основой новой инфраструктуры для институционального капитала между традиционным рынком и децентрализованными (DeFi).

Поскольку, в отличие от обычных криптотокенов, у RWA есть реальный офчейн-базис, цена определяется не рыночными колебаниями, а стоимостью актива — купонной ставкой, ценой золота или прибыльностью трежерис.

Однако покупка токена не означает владения самим активом: обычно инвестор получает долю в специальной структуре (SPV или трасте), которая сохраняет актив вне блокчейна. Токен выступает цифровым подтверждением права требования, подобно паевому сертификату или депозитарной расписке.

Торговля такими активами происходит как на регулируемых платформах — Securitize, Archax, Ondo Finance, Franklin Templeton BENJI, так и на публичных биржах, где листятся токены проектов, связанных с RWA-инфраструктурой. В то же время часть RWA-токенов и связанных с ними инфраструктурных проектов (как ONDO, PAXG, VET или CFG) уже торгуются на ведущих криптобиржах — Binance, Bybit, OKX.

Это не прямое владение активом, а участие в протоколе, который его представляет, но сам факт публичных листингов показывает, что сектор RWA перестал быть институциональной нишей и переходит в фазу массового обращения.

Самые популярные RWA-активы: от трежерис до золота

После стремительного роста капитализации сектор RWA вышел за пределы институциональных пилотов и стал появляться на крупных биржах. Теперь токенизированные облигации, кредиты и металлы не только хранятся в фондах, но и торгуются наряду с классическими криптоактивами на Binance, Coinbase или OKX.

Наибольший спрос наблюдается по двум направлениям — трежерис (государственные облигации США) и металлы. Более 80% всего рынка формируют три эмитента: Ondo Assets, Paxos и Tether Holdings.

ONDO (Ondo Finance) стал символом рынка токенизированных облигаций. Платформа позволяет инвесторам получать доходность государственных трежерис непосредственно через блокчейн, а токен ONDO выступает своеобразным индексом всего сегмента.

Сам протокол выпускает реальные токенизированные продукты — OUSG, снабженный американскими гособлигациями (T-Bills), и USDY, опирающийся на краткосрочные долговые бумаги.

На октябрь 2025 года рыночная капитализация ONDO составляет $2,4 млрд, TVL — $1,77 млрд, суточный объем торгов превышает $250 млн, а количество холдеров — более 168 тыс. Токен листуется на Binance, Coinbase, OKX и других крупных биржах.

На той же модели токенизированных государственных облигаций построен и фонд BlackRock BUIDL, запущенный в партнерстве с Securitize. Он представляет денежный фонд на Ethereum, обеспеченный краткосрочными T-Bills. Уже через несколько месяцев после запуска активы фонда превысили $1 млрд, сделав его эталоном для всех RWA-фондов.

PAXG (Paxos Gold) и XAUT (Tether Gold) остаются беспрекословными лидерами среди токенизированных металлов. Оба тока полностью обеспечены физическим золотом, хранящимся в сертифицированных лондонских хранилищах, и обеспечивают ежедневную ликвидность на Binance, OKX, Gate.io и других биржах.

На октябрь 2025 года рыночная капитализация PAXG составляет $1,27 млрд, а XAUT — $1,01 млрд. Их совокупная капитализация превышает $2,2 млрд, что является самым высоким показателем за все время существования «цифрового золота». Такой спрос объясняется ростом стоимости физического металла, который спровоцировал геополитическое напряжение и желание инвесторов иметь «твердый» актив в цифровом формате.

Возрастает интерес и к Centrifuge (CFG) — инфраструктурному протоколу, токенизирующему кредиты малого бизнеса и счета-фактуры. CFG торгуется на Coinbase и Kraken, а его партнерство с Maple Finance (MPL) позволяет создавать пул институциональных займов с ончейн-обеспечением.

Отдельно стоящий Chainlink (LINK) — не классический RWA-актив, но ключевой технологический слой рынка. Именно его oracle-инфраструктура обеспечивает верификацию резервов, ценовых фидов и данных комплаенса, без которых ни один RWA-токен не может функционировать. LINK также переписывается на всех основных биржах и стабильно входит в топ-20 по капитализации.

Сегмент токенизированной недвижимости пока ограничен регуляторно, но платформы Blocksquare и RealT уже перевели на блокчейн более $200 млн реальных объектов. С развитием ончейн-страхования и цифровых идентификационных протоколов это направление может стать следующим плацдармом для экспансии институтов в RWA.

Регуляторика, ликвидность и риски: что влияет на цену RWA

Стоимость токенизированных активов определяется не только рыночной ценой золота или облигаций, но и уровнем доверия эмитента. Между активом и токеном всегда стоит слой комплаенса — лицензии, кастоди, аудиты, стандарты хранения. Если структура прозрачная, токен торгуется почти паритетно к базовому активу, если нет, то рынок закладывает дисконт и токен стоит меньше, чем сам актив.

Регуляторная политика для RWA сегодня играет ту же роль, что и кредитный рейтинг в традиционных финансах. Европейский DLT Pilot, британский Digital Securities Sandbox и инициативы MAS в Сингапуре задают рамки легальности и пригодности токенов к торговле. Отсутствие четких правил оставляет их в «серой зоне»: технически существуют, юридически — нет, из-за чего даже токены с реальным обеспечением остаются рисковыми для институтов.

Второй критический фактор — ликвидность. В большинстве RWA-протоколов она ограничена: торговля доступна только whitelisted-инвесторам, спреды широкие, вторичка слабая. Поэтому даже качественно обеспеченный токен может отклоняться от рыночной стоимости актива — просто из-за отсутствия обращения.

Сложность расчетов и банковских интеграций тоже влияет на котировки: многие фонды не имеют прямого доступа к банковским деньгам, так что операции проходят через посредников. Это добавляет задержек и издержек. Дополнительные риски — технические (баг в смартконтракте, ошибки ореклов) и политические (изменения налогового режима, санкции).

В краткосрочной перспективе все сведется к двум вопросам: смогут ли юрисдикции синхронизировать правила для RWA и докажут ли эмитенты достаточную прозрачность, чтобы на рынке появилась настоящая ликвидность. Без этого токенизированные активы будут оставаться сегментом высокой потенциальной доходности, но ограниченного доверия.

В ближайшие годы именно регуляторная политика и ликвидность будут определять темп масштабирования RWA. Если юрисдикции согласуют правила, а эмитенты обеспечат прозрачность, рынок получит шанс превратиться из нишевого сегмента в настоящий финансовый слой, соединяющий традиционные деньги с блокчейном. И тогда токенизация станет не трендом, а новой архитектурой глобальных финансов.