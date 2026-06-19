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19 червня 2026, 11:02

Біткоін п'ять місяців торгується нижче собівартості видобутку: майнери в розпачі

Біткоін вже п'ять місяців поспіль торгується нижче собівартості видобутку. За оцінкою JPMorgan, витрати на майнінг одного монети становлять близько $78 000, тоді як ринкова ціна наразі тримається біля позначки $62 500.

Біткоін вже п'ять місяців поспіль торгується нижче собівартості видобутку.

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Тобто приблизно кожен п'ятий майнер зараз працює у збиток. Публічні майнінгові компанії лише за перший квартал продали понад 32 000 BTC для покриття операційних витрат — більше, ніж за весь 2025 рік.

Як мережа реагує на кризу

Біткоін-мережа має вбудований механізм саморегулювання. Коли ціна падає нижче собівартості, найдорожчі в обслуговуванні майнери вимикають обладнання. Це знижує хешрейт і автоматично зменшує складність майнінгу.

Саме так сталося на початку червня: складність впала на 10%, що стало вже другим подібним зниженням цього року. За спостереженнями JPMorgan, майнери стали реагувати на цінові коливання швидше, ніж раніше. Все більше операторів балансують на межі беззбитковості й оперативно вмикають або вимикають ріги залежно від ринкової кон'юнктури.

Додатковий тиск від ФРС і єни

Ситуацію посилює макроекономічний фон. Після жорсткої риторики ФРС, яка підвищила прогнози процентних ставок на 2026−2027 роки, біткоін впав із $67 000 на початку тижня до $62 700. Паралельно японська єна наближається до мінімуму за 40 років (161,80 за долар), що відображає загальне зміцнення американської валюти на світових ринках.

Проте є один позитивний сигнал: слабкі настрої в секторі самі по собі можуть бути опосередкованим бичачим індикатором. Кити нарощують позиції, а біржові резерви скорочуються — ці фактори можуть свідчити про накопичення перед розворотом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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