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9 червня 2026, 10:43

Роберт Кійосакі оголосив стейблкоїни «головною ставкою Уолл-стріт»

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» та засновник Rich Dad Company Роберт Кійосакі заявив , що великі американські фінансові компанії «з Уолл-стріт» з усіх криптовалют найбільше роблять ставку на стейблкоїни.

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» та засновник Rich Dad Company Роберт Кійосакі заявив , що великі американські фінансові компанії «з Уолл-стріт» з усіх криптовалют найбільше роблять ставку на стейблкоїни.► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо говорить КійосакіВ останньому випуску свого ютуб-блогу Rich Dad Radio Show Кійосакі заявив, що за останні роки ставлення найбільших фінансових інститутів до криптовалют кардинально змінилося.
Фото: Роберт Кійосаки

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорить Кійосакі

В останньому випуску свого ютуб-блогу Rich Dad Radio Show Кійосакі заявив, що за останні роки ставлення найбільших фінансових інститутів до криптовалют кардинально змінилося.

Банки, інвестиційні компанії, що управляють активами відмовилися від спроб боротися з цифровими активами та зосередилися на їх інтеграції до існуючої фінансової системи.

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Інвестор назвав цей процес однією з ключових змін. За його словами, спочатку інтерес до біткоїну виявили хедж-фонди, потім великі компанії почали пропонувати клієнтам доступ до криптоінструментів, а банки, які раніше критикували цифрові активи, запустили власні кастодіальні послуги.

Автор «Багатого тата» вважає, що біткоїн був лише першим етапом цього процесу.

Головним напрямом подальшого розвитку ринку він назвав стейблкоїни, які дозволяють переказувати кошти практично миттєво та без участі традиційної банківської інфраструктури.

Емітенти великих стейблкоїнів розміщують значну частину резервів у казначейських облігаціях США, стають покупцями державного боргу та частиною фінансової системи, яка ще кілька років тому ставилася до криптовалюти вкрай скептично.

Говорячи про компанії, які можуть виграти від подальшого поширення стейблкоїнів, Кійосакі виділив Coinbase, Circle, Block, PayPal та BlackRock.

На його думку, біржа Coinbase займає вигідне становище завдяки розвиненій інфраструктурі для роботи з цифровими активами та дотримання регуляторних вимог. Circle він назвав одним з головних бенефіціарів ринку — як емітента стейблкоіна USDC.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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