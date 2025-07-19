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19 липня 2025, 11:19

Трамп підписав закон про регулювання стейблкоїнів. Як відреагував крипторинок

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 18 липня, підписав історичний закон GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів — цифрових валют, прив’язаних до долара. Це перший масштабний закон у США, що встановлює правову базу для цієї категорії криптоактивів. Про це повідомляє CBS News.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 18 липня, підписав історичний законопроєкт GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів — цифрових валют, прив’язаних до долара.
Фото: facebook.com/WhiteHouse

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GENIUS Act (повна назва — Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, «Керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США») створює регуляторну базу для ринку стейблкоїнів обсягом $250 мільярдів.

Стейблкоїни вважаються відносно безпечним видом криптовалют, оскільки їхня вартість прив'язана до інших активів, таких як долар США. Законопроєкт пройшов через схвалення Палати представників у четвер, 17 липня, за підтримки 206 республіканців та 102 демократів.

«Ми наполегливо працювали. GENIUS — це дуже важливий закон. Вони назвали його на мою честь (GENIUS в перекладі — геній, ред.)», — пожартував президент у Східній кімнаті Білого дому.

Регуляторні рамки

Закон встановлює чіткі правила та механізми захисту для користувачів стейблкоїнів, а також визначає їхню юридичну категорію.

GENIUS дає можливість банкам і фінансовим організаціям випускати стейблкоїни, повністю забезпечені доларами США і казначейськими паперами, що, на думку Трампа, сприятиме посиленню позицій долара.

Підписання закону відбулося за присутності членів Конгресу та провідних керівників таких компаній, як Robinhood, Tether, Gemini, а також інших крипто- та фінансових фірм.

Майбутнє фінансових технологій

Прихильники технології зазначають, що стейблкоїни, окрім меншої волатильності порівняно з іншими віртуальними валютами, можуть забезпечити швидші та дешевші фінансові транзакції.

Сенатор Білл Хагерті з Теннессі до голосування в Сенаті у червні заявив, що стейблкоїни дозволять підприємствам і користувачам майже миттєво здійснювати платежі, замість того щоб чекати тижні.

«Як я й обіцяв торік, GENIUS створює чітку й зрозумілу регуляторну рамку, яка відкриває величезний потенціал доларових стейблкоїнів. Це, можливо, найбільша фінансова технологічна революція з часів появи Інтернету. Багато хто так вважає», — сказав Трамп.

Інші законопроєкти

Законодавці також ухвалили ще два законопроєкти, пов’язані з криптовалютами, завершивши так званий «тиждень крипти» в Конгресі, як його назвали республіканці.

Закон Clarity Act регулює цифрові активи, крім стейблкоїнів, а Anti-CBDC Surveillance State Act забороняє Федеральній резервній системі випускати цифрову валюту центрального банку (CBDC) безпосередньо для громадян США.

Ці ініціативи, за оцінкою адміністрації Трампа та криптоспільноти, розглядаються як крок до інтеграції цифрових валют у традиційну фінансову систему.

Реакція ринку

Ринок криптовалют відреагував на цю новину стримано. Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією втратили в ціні за останню добу. При цьому найбільше подешевшали Cardano (-5%) та Solana (-3%). А от ціна Dogecoin зросла на 5%. Про це свідчать дані CoinMarkerCap.

Зазначимо, що за останні 7 днів різко підскочили:

  • Dogecoin (+26%),
  • XRP (+25%),
  • Ethereum (+20%),
  • Cardano (+16%).

Вартість першої криптовалюти зараз становить понад $118 тисяч, хоча на початку тижня ціна біткоїна злетіла вище $122 тисяч.

Вчора, 18 липня, ціна другої за капіталізацією криптовалюти — Ethereum — перевищила $3 600. Проте сьогодні актив трохи подешевшав, наразі його ціна становить $3 570.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що загальна ринкова вартість цифрових активів вперше в історії сягнула $4 трильйонів.

XRP оновив історичний максимум, підскочивши до $3,65. На момент написання новини актив торгується на рівні $3,46.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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