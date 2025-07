Трамп підписав закон про регулювання стейблкоїнів. Як відреагував крипторинок

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

GENIUS Act (повна назва — Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, «Керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США») створює регуляторну базу для ринку стейблкоїнів обсягом $250 мільярдів.

Стейблкоїни вважаються відносно безпечним видом криптовалют, оскільки їхня вартість прив'язана до інших активів, таких як долар США. Законопроєкт пройшов через схвалення Палати представників у четвер, 17 липня, за підтримки 206 республіканців та 102 демократів.

«Ми наполегливо працювали. GENIUS — це дуже важливий закон. Вони назвали його на мою честь (GENIUS в перекладі — геній, ред.)», — пожартував президент у Східній кімнаті Білого дому.

Регуляторні рамки

Закон встановлює чіткі правила та механізми захисту для користувачів стейблкоїнів, а також визначає їхню юридичну категорію.

GENIUS дає можливість банкам і фінансовим організаціям випускати стейблкоїни, повністю забезпечені доларами США і казначейськими паперами, що, на думку Трампа, сприятиме посиленню позицій долара.

Підписання закону відбулося за присутності членів Конгресу та провідних керівників таких компаній, як Robinhood, Tether, Gemini, а також інших крипто- та фінансових фірм.

Майбутнє фінансових технологій

Прихильники технології зазначають, що стейблкоїни, окрім меншої волатильності порівняно з іншими віртуальними валютами, можуть забезпечити швидші та дешевші фінансові транзакції.

Сенатор Білл Хагерті з Теннессі до голосування в Сенаті у червні заявив, що стейблкоїни дозволять підприємствам і користувачам майже миттєво здійснювати платежі, замість того щоб чекати тижні.

«Як я й обіцяв торік, GENIUS створює чітку й зрозумілу регуляторну рамку, яка відкриває величезний потенціал доларових стейблкоїнів. Це, можливо, найбільша фінансова технологічна революція з часів появи Інтернету. Багато хто так вважає», — сказав Трамп.

Інші законопроєкти

Законодавці також ухвалили ще два законопроєкти, пов’язані з криптовалютами, завершивши так званий «тиждень крипти» в Конгресі, як його назвали республіканці.

Закон Clarity Act регулює цифрові активи, крім стейблкоїнів, а Anti-CBDC Surveillance State Act забороняє Федеральній резервній системі випускати цифрову валюту центрального банку (CBDC) безпосередньо для громадян США.

Ці ініціативи, за оцінкою адміністрації Трампа та криптоспільноти, розглядаються як крок до інтеграції цифрових валют у традиційну фінансову систему.

Реакція ринку

Ринок криптовалют відреагував на цю новину стримано. Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією втратили в ціні за останню добу. При цьому найбільше подешевшали Cardano (-5%) та Solana (-3%). А от ціна Dogecoin зросла на 5%. Про це свідчать дані CoinMarkerCap.

Зазначимо, що за останні 7 днів різко підскочили:

Dogecoin (+26%),

XRP (+25%),

Ethereum (+20%),

Cardano (+16%).

Вартість першої криптовалюти зараз становить понад $118 тисяч, хоча на початку тижня ціна біткоїна злетіла вище $122 тисяч.

Вчора, 18 липня, ціна другої за капіталізацією криптовалюти — Ethereum — перевищила $3 600. Проте сьогодні актив трохи подешевшав, наразі його ціна становить $3 570.

