Флорида прирівняла стейблкоїни до фіатних грошей

Сенат Флориди одноголосно схвалив перший у США законопроєкт, який регулює використання стейблкоїнів на рівні штату. Документ має бути підписано губернатором протягом 30 днів, пише The block.

Що це означає

Якщо закон набуде чинності, вимоги щодо захисту споживачів та боротьби з відмиванням грошей поширюватимуться не лише на фіатні кошти, а й на стейблкоїни.

Емітенти таких цифрових активів будуть зобов'язані дотримуватись правил протидії відмиванню коштів нарівні з банками та іншими фінансовими організаціями. Закон також забороняє випуск стейблкоїнів без ліцензії.

Компанії-емітенти з інших штатів повинні надсилати письмове повідомлення до Управління фінансового регулювання Флориди (OFR) перед початком роботи в юрисдикції.

У документі окремо зазначено, що платіжні стейблкоїни не вважаються цінними паперами. При цьому вводиться система нагляду: частина таких токенів регулюватиметься виключно OFR, а частина спільно OFR і федеральним банківським регулятором Офісом контролера грошового обігу США (OCC).

Крім того, закон забороняє виплачувати відсотковий дохід власникам стейблкоїнів, якщо такі виплати обмежені федеральним законодавством.

Ухвалення законопроєкту стало можливим після появи федерального закону GENIUS, який заклав базові правила випуску стейблкоїнів у США. Паралельно в країні обговорюється ще один нормативний акт — CLARITY, спрямований на регулювання криптовалютного ринку. Його просування в Конгресі сповільнилося через позицію банківського сектора, що виступає проти положення про виплату прибутковості за стейблкоїном.

