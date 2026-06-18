В Україні хочуть заборонити вакансії без зазначення зарплати

До Кабінету Міністрів України надійшло звернення із пропозицією зобов'язати роботодавців та рекрутингові платформи вказувати розмір заробітної плати або її діапазон у кожній вакансії. Публікацію оголошень без цієї інформації пропонують визнати правопорушенням.

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Чому це стало нагальною проблемою

Формулювання на кшталт «зарплата за результатами співбесіди» або «орієнтуємося на побажання кандидата» авторки петиції вважають інструментом прихованої дискримінації. Такий підхід дозволяє роботодавцям пропонувати різним людям різну оплату за однакову роботу, залежно від того, наскільки впевнено кандидат веде переговори.

Особливо вразливими в цій ситуації є жінки та молоді фахівці: через психологічні та соціальні фактори вони частіше занижують фінансові очікування, а непрозорість лише поглиблює цю нерівність.

Окремою проблемою є марно витрачений час. Шукачі роботи проходять кілька етапів відбору, виконують тестові завдання і лише наприкінці дізнаються, що запропонована зарплата не відповідає їхнім очікуванням.

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Що пропонують змінити

Петиція № 41/010153−26еп передбачає внесення змін до законів «Про рекламу» та «Про зайнятість населення». Онлайн-платформи для пошуку роботи пропонують зобов'язати зробити поле «Заробітна плата» обов'язковим. Вимагається, щоб без його заповнення розмістити вакансію було б неможливо.

Ініціатива узгоджується з європейською практикою. В ЄС вже діє Директива про прозорість оплати праці, яка вимагає від роботодавців повідомляти кандидатам про рівень винагороди ще до співбесіди.

Автори звернення наголошують: як країна-кандидат на вступ до ЄС, Україна має впроваджувати ці стандарти вже зараз, не чекаючи формального членства.

На думку ініціаторів, коли ми вимагаємо прозорості зарплат, ми одночасно вимагаємо поваги до кандидатів та чесної конкуренції на ринку праці, де наразі є суттєвий дефіцит кадрів.

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