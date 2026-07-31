З 1 серпня почнуть діяти нові правила в’їзду до Єгипту: скільки доведеться заплатити за візу

Із 1 серпня 2026 року іноземні туристи, які прилітають до міжнародного аеропорту Каїра, зможуть оформити візу онлайн ще до подорожі. Нововведення має спростити процедуру в'їзду та скоротити час проходження прикордонного контролю. Про це повідомляє Travel Market Report.

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Візу можна буде оформити ще до вильоту

Влада Єгипту запускає цифрову систему оформлення візи після прибуття (Digital Visa-on-Arrival). Відтепер мандрівники зможуть подати заявку та оплатити візу онлайн ще до прильоту, не купуючи паперову візову наклейку в аеропорту.

Оформити документи можна через офіційний сайт або мобільний застосунок не пізніше ніж за 48 годин до поїздки. Оплата здійснюється банківською карткою.

Для тих, хто не оформить візу заздалегідь, у зоні прильоту аеропорту Каїра встановлять кіоски самообслуговування, де заявку можна буде подати вже після приземлення.

Скільки коштуватиме віза

Вартість одноразової візи становитиме $36. Із цієї суми $30 — консульський збір за візу, ще $6 — плата за обробку заявки.

Раніше візу можна було отримати прямо в аеропорту за близько $30.

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Паперові візи поки залишаться

На першому етапі в аеропорту Каїра й надалі працюватимуть банківські стійки, де туристи зможуть придбати традиційну паперову візову наклейку.

Втім, у майбутньому влада Єгипту планує повністю відмовитися від паперових віз і перейти на цифровий формат із QR-кодом.

Нові правила поширять і на інші аеропорти

Після запуску в Каїрі цифрову систему оформлення віз поступово впровадять і в інших аеропортах країни. Дати запуску влада обіцяє оголошувати заздалегідь.

У Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту зазначили, що головна мета нововведення — модернізація візової системи та спрощення процедури в'їзду для туристів.