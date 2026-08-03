«Від навчання до працевлаштування»: 842 українці отримали новий фах

28 липня в Києві представили результати проєкту «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп». Проєкт реалізувала Національна установа розвитку (НУР) у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії.

За час реалізації проєкту учасниками професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації стали 916 осіб. 842 із них успішно завершили навчання та отримали нову роботу — це майже 92% усіх учасників.

«Навчання відбувалося здебільшого на робочому місці, а роботодавець був повноцінним партнером у формуванні програми підготовки. Такий формат дав змогу максимально наблизити навчання до реальних виробничих процесів і потреб підприємств», — зазначивАндрій Гапон, голова Правління НУР.

Проєкт був орієнтований насамперед на людей, для яких зміна професії є найбільш складною в умовах війни. Серед учасників — 63 жінки та 13 ветеранів. Ще 135 учасників були віком до 24 років, а 156 — старші за 50 років.

«Професійне навчання безпосередньо на робочому місці створює прямий зв’язок між навчанням і працевлаштуванням. Воно дає людям, які потребують перекваліфікації або прагнуть опанувати нову професію, реальну можливість здобути практичні навички та успішно вийти на ринок праці. Водночас такий підхід допомагає підприємствам готувати саме тих кваліфікованих фахівців, яких вони потребують. Відповідаючи одночасно на потреби людей і ринку праці, такі ініціативи здатні забезпечувати довготривалий позитивний результат», — підкреслила Софі Майнке, керівниця проєкту Skills4Recovery.

Модель навчання реалізували у партнерстві з 29 підприємствами-роботодавцями та 8 закладами професійної освіти з міста Києва та десяти областей України за професіями, які мають найбільший попит на ринку праці.

В результаті найбільше учасників здобули такі професії:

— водія навантажувача — 348 осіб (38%)

— тракториста-машиніста (різних категорій) — 331 особа (36%)

— оператора котельні — 84 особи (9%),

— оператора верстатів із програмним керуванням — 40 осіб (4%),

— електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування — 26 осіб (3%)

— електрогазозварника — 20 осіб (2%).

Учасники також здобували професії слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, токаря, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, водія автотранспортних засобів, слюсаряскладальника та механіка.

«Для НУР реалізація цього проєкту стала новим, але надзвичайно цінним досвідом і підтвердила, що тісна взаємодія роботодавців, закладів освіти та держави дозволяє створювати дієві рішення, які одночасно підтримують людей у професійній адаптації та допомагають бізнесу долати дефіцит кваліфікованих кадрів», — констатував Андрій Гапон.

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Довідкова інформація:

Проєкт «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп» впроваджується Національною установою розвитку (НУР) за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).