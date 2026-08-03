«Від навчання до працевлаштування»: 842 українці отримали новий фах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 серпня 2026, 15:30

«Від навчання до працевлаштування»: 842 українці отримали новий фах

28 липня в Києві представили результати проєкту «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп». Проєкт реалізувала Національна установа розвитку (НУР) у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії.

28 липня в Києві представили результати проєкту «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп»

За час реалізації проєкту учасниками професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації стали 916 осіб. 842 із них успішно завершили навчання та отримали нову роботу — це майже 92% усіх учасників.

«Навчання відбувалося здебільшого на робочому місці, а роботодавець був повноцінним партнером у формуванні програми підготовки. Такий формат дав змогу максимально наблизити навчання до реальних виробничих процесів і потреб підприємств», — зазначивАндрій Гапон, голова Правління НУР.

28 липня в Києві представили результати проєкту «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп»

Проєкт був орієнтований насамперед на людей, для яких зміна професії є найбільш складною в умовах війни. Серед учасників — 63 жінки та 13 ветеранів. Ще 135 учасників були віком до 24 років, а 156 — старші за 50 років.

«Професійне навчання безпосередньо на робочому місці створює прямий зв’язок між навчанням і працевлаштуванням. Воно дає людям, які потребують перекваліфікації або прагнуть опанувати нову професію, реальну можливість здобути практичні навички та успішно вийти на ринок праці. Водночас такий підхід допомагає підприємствам готувати саме тих кваліфікованих фахівців, яких вони потребують. Відповідаючи одночасно на потреби людей і ринку праці, такі ініціативи здатні забезпечувати довготривалий позитивний результат», — підкреслила Софі Майнке, керівниця проєкту Skills4Recovery.

Модель навчання реалізували у партнерстві з 29 підприємствами-роботодавцями та 8 закладами професійної освіти з міста Києва та десяти областей України за професіями, які мають найбільший попит на ринку праці.

В результаті найбільше учасників здобули такі професії:
— водія навантажувача — 348 осіб (38%)
— тракториста-машиніста (різних категорій) — 331 особа (36%)
— оператора котельні — 84 особи (9%),
— оператора верстатів із програмним керуванням — 40 осіб (4%),
— електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування — 26 осіб (3%)
— електрогазозварника — 20 осіб (2%).

Учасники також здобували професії слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, токаря, слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, водія автотранспортних засобів, слюсаряскладальника та механіка.

«Для НУР реалізація цього проєкту стала новим, але надзвичайно цінним досвідом і підтвердила, що тісна взаємодія роботодавців, закладів освіти та держави дозволяє створювати дієві рішення, які одночасно підтримують людей у професійній адаптації та допомагають бізнесу долати дефіцит кваліфікованих кадрів», — констатував Андрій Гапон.

_________________________________________________

Довідкова інформація:

Проєкт «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп» впроваджується Національною установою розвитку (НУР) за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sirl 88 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами