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1 серпня 2026, 15:41

FIFA хоче продати частку чемпіонату світу приватним інвесторам — UEFA погрожує бойкотом

Після рекордного за комерційними показниками чемпіонату світу FIFA вирішила скористатися моментом і залучити приватний капітал до управління найціннішим футбольним активом планети. Про це повідомляє CNBC. Але план наштовхнувся на несподівано потужний опір.

Після рекордного за комерційними показниками чемпіонату світу FIFA вирішила скористатися моментом і залучити приватний капітал до управління найціннішим футбольним активом планети.

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FIFA оголосила про намір продати міноритарну частку в новій дочірній структурі FIFA Forward Enterprise (FFE), яка контролюватиме комерційний бік мундіаля. Оцінка FFE — близько $20 млрд, додатково планується залучити $4,2 млрд від зовнішніх інвесторів.

Приватна інвестиційна компанія Thrive Capital під керівництвом Джошуа Кушнера вже підтримала план.

Чому UEFA та Concacaf сказали «ні»

Реакція була блискавичною. UEFA, організація, що керує європейським футболом, погрожує бойкотом змагань FIFA, включно з чемпіонатом світу, якщо план реалізується. Concacaf, що представляє Північну та Центральну Америку і Карибський басейн, також відхилила пропозицію.

Разом UEFA та Concacaf представляють 96 із 211 членів FIFA — достатньо, щоб заблокувати будь-яке рішення.

«Чемпіонат світу не може бути інвестиційним продуктом. Жодна його частина не повинна потрапляти до приватних інвесторів. Чемпіонат світу не продається», — заявила UEFA.

Показово, що старший радник президента FIFA Джанні Інфантіно Карлос Кордейро негайно пішов у відставку на знак протесту, назвавши угоду «поганою для футболу і поганою для майбутнього гри».

FIFA захищається: ніхто не продає футбол, а без підтримки більшості членів FFE просто не запустять. Але дискусія вже вийшла далеко за межі однієї угоди.

Приватний капітал і спорт: де межа

Футбольний скандал відображає ширшу тенденцію. Приватні інвестиційні фонди дедалі активніше заходять у великий спорт. Їх приваблюють стабільні грошові потоки та зростання аудиторії як альтернатива перегрітим ШІ-активам.

NFL дозволила продавати до 10% клубів приватним фондам з 2024 року. MLB встановила ліміт у 30% сукупної участі PE, NBA та NHL. Наступний рубіж — студентський спорт у США, де приватні гроші поки що не з'явилися через загальну обережність.

Але мундіаль — це принципово інший масштаб. Коли зовнішні інвестори отримують частку в турнірі, комерційна рентабельність перетворюється на постійне зобов'язання, а очікування акціонерів стають щоденним тиском. Саме це і лякає футбольний світ найбільше.

Нагадаємо

Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найприбутковішим турніром в історії FIFA. За словами президента організації Джанні Інфантіно, сукупний дохід FIFA за комерційний цикл 2023−2026 років перевищить $15 млрд, що значно більше від початкових прогнозів.

Ще рік тому федерація очікувала отримати від ЧС близько $8,9 млрд доходу, а навесні прогноз підвищили до $11 млрд. Остаточний фінансовий результат виявився ще вищим.

Читайте також: Які країни викликають найбільшу ненависть на Чемпіонаті світу з футболу

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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