Більшість українців у Польщі вже не планують повертатися: що показало нове дослідження

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За оцінками польського статистичного управління GUS, зараз у Польщі перебуває близько 1,68 млн громадян України. Дослідження свідчить, що настрої українців суттєво змінилися порівняно з першими роками повномасштабної війни. Якщо раніше багато хто розглядав перебування в Польщі як тимчасове, то тепер дедалі більше людей планують залишитися там надовго.

Зокрема:

73% українців надовго пов'язують своє майбутнє з Польщею;

44% планують жити там щонайменше ще кілька років (у 2022 році таких було лише 22%, тобто їхня частка фактично подвоїлася);

29% вважають за краще залишитися назавжди;

23% респондентів поки що не визначилися зі своїми планами.

Дослідники також звернули увагу на різницю між різними хвилями міграції. Серед українців, які переїхали до Польщі ще до початку повномасштабної війни, близько 80% бачать своє майбутнє саме там. Серед тих, хто виїхав після лютого 2022 року, цей показник нижчий — 64%, але все одно більшість не планує найближчим часом залишати країну.

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Водночас українці дедалі активніше інтегруються в польський ринок праці. За чотири роки рівень зайнятості помітно зріс, а частина мігрантів уже відкрила власний бізнес або працює на себе. Рівень зайнятості зріс із 69% у 2022 році до майже 83% у 2026 році.

Попри високий рівень зайнятості, проблема невідповідності роботи професійній кваліфікації залишається актуальною.

Майже 45% працевлаштованих українців виконують роботу, для якої вони мають вищу кваліфікацію, ніж вимагає посада. Лише ще близько 45% працюють за спеціальністю або на роботі, що відповідає їхнім навичкам. 10% займають посади, для яких, навпаки, їм бракує кваліфікації.

Автори дослідження наголошують, що проблема так званої надлишкової кваліфікації залишається однією з головних, і за останні кілька років ця ситуація практично не змінилася.

Дослідження також показало різницю в доходах залежно від форми зайнятості. Найвищі заробітки частіше мають підприємці: понад третина з них повідомили про щомісячний дохід понад 9,5 тис. злотих. Серед найманих працівників найбільш поширеними залишаються зарплати у діапазоні 3,5−6,5 тис. злотих на місяць, тоді як працівники з випадковою або тимчасовою зайнятістю значно частіше отримують менш як 5 тис. злотих.

Тобто загальна картина свідчить про поступову інтеграцію українців у польське суспільство. Зростання рівня зайнятості, розвиток власного бізнесу та збільшення кількості людей, які планують залишитися в Польщі на тривалий час, свідчать, що для багатьох країна вже стала не тимчасовим прихистком, а місцем для виховання дітей та роботи.

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