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4 серпня 2026, 12:06

Дубай обігнав Нью-Йорк і став другим найрозумнішим містом світу

Boston Consulting Group вперше склав глобальний рейтинг найрозумніших міст — Intelligent Cities Index. Дослідники оцінювали 61 місто за тим, як вони використовують штучний інтелект, цифрові технології та сучасне управління для покращення життя людей.

Boston Consulting Group вперше склав глобальний рейтинг найрозумніших міст — Intelligent Cities Index.

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Результат виявився несподіваним для багатьох, адже вище опинився лише Лондон.

До п'ятірки лідерів увійшли

  • Лондон
  • Дубай
  • Нью-Йорк
  • Вашингтон
  • Амстердам

Дубай та ще чотири міста отримали найвищий статус зрілості, який BCG назвав рівнем лідерів. ОАЕ представлені в топ-20 одразу двома містами. Абу-Дабі зайняв 20-е місце і увійшов до групи міст, що прискорено розвиваються.

Де Дубай справді вирізняється

Серед ключових сильних сторін Дубая дослідники BCG виділяють масштаб і темп впровадження цифрових рішень. Місто розгортає більше розумних міських застосунків, ніж переважна більшість конкурентів у рейтингу.

Але не менш важливим є інший показник — рівень реальної залученості жителів. Технології працюють лише тоді, коли люди ними користуються, і саме тут Дубай вирізняється. Висока активність жителів формує постійний зворотній зв'язок, який дозволяє вдосконалювати сервіси і розширювати їх охоплення.

За рівнем впровадження штучного інтелекту в публічні послуги місто входить до числа світових лідерів поряд із Мумбаєм, Манчестером та Бостоном.

Технології самі по собі нічого не вирішують

BCG робить важливий висновок, який стосується не лише Дубая. Найрозумніші міста світу не виграють гонку завдяки одним лише інвестиціям в інфраструктуру. Вони поєднують цифрові рішення з розвитком людського капіталу, підтримкою стартапів і тісною співпрацею між державою та бізнесом. Дубай входить до 37 міст, яким вдається утримувати цей баланс одночасно.

Дослідники також наголошують, що єдиного рецепту розумного міста не існує. Одні міста рівномірно прогресують у всіх напрямках, інші роблять ставку на конкретні сфери і досягають успіху через них. Дубай відносять до міст, які стабільно сильні одразу в кількох вимірах і саме завдяки цій широті досягли найвищого рівня зрілості.

Нагадаємо

Як вже повідомляв Мінфін, Дубай платитиме туристичні бонуси за запрошення гостей з-за кордону.

Ініціативу започаткував Департамент економіки та туризму Дубая. Вона передбачає, що жителі ОАЕ можуть зареєструвати іноземних гостей, які планують відвідати місто. Після прибуття туриста учасник програми отримує спеціальний бонусний пакет в розмірі приблизно $817.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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