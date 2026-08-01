У більшості європейських країн пенсійний вік продовжить зростати протягом найближчих десятиліть. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС збільшиться з 64,7 до 66,9 року для чоловіків і з 64 до 66,6 року для жінок. Про це йдеться в дослідженні Pensions at a Glance 2025, яке проаналізував Euronews.
Пенсійний вік у Європі різко зросте: де працюватимуть до 74 років
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Експерти порівняли нинішніх пенсіонерів із людьми, які розпочали трудову діяльність у 22 роки у 2024 році та, за умови безперервної кар'єри, вийдуть на пенсію наприкінці 2060-х років.
За оцінкою ОЕСР, підвищення пенсійного віку залишається одним із головних способів зберегти фінансову стійкість пенсійних систем без скорочення розміру виплат.
Де пенсійний вік найвищий зараз і яким стане у майбутньому
Станом на 2024 рік найвищий пенсійний вік для чоловіків — 67 років. Такий показник мають Данія, Норвегія, Ісландія та Нідерланди. Середній показник по ЄС становить 64,7 року.
Для жінок максимальний пенсійний вік також дорівнює 67 рокам у Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландах, тоді як середній показник по ЄС — 64 роки.
До кінця 2060-х років ситуація суттєво зміниться.
Для чоловіків прогноз виглядає так:
- Данія — 74 роки;
- Естонія — 71 рік;
- Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;
- Велика Британія — 68 років;
- Німеччина — 67 років;
- Франція та Іспанія — по 65 років.
Найнижчий пенсійний вік залишиться у Словенії та Люксембурзі — по 62 роки.
Для жінок прогноз майже аналогічний:
- Данія — 74 роки;
- Естонія — 71 рік;
- Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;
- Велика Британія — 68 років;
- Німеччина — 67 років;
- Франція та Іспанія — по 65 років;
- Польща збереже найнижчий пенсійний вік у ЄС — 60 років.
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Де пенсійний вік зросте найбільше
Найрізкіше пенсійний вік підвищиться в Туреччині. Для чоловіків він зросте одразу на 13 років — із 52 до 65 років, а для жінок — на 14 років, із 49 до 63 років.
Найбільше підвищення також очікується в інших країнах:
- Данія — на 7 років для чоловіків і на 7 років для жінок.
- Естонія — приблизно на 5 років для чоловіків і на 6,3 року для жінок.
- Італія — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 6,2 року для жінок.
- Словаччина — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5,8 року для жінок.
- Кіпр — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5 років для жінок.
- Румунія — на 4,8 року для жінок, а для чоловіків пенсійний вік зросте до 67 років.
- Швеція та Греція — приблизно на 4 роки для чоловіків і жінок.
У Німеччині та Франції зміни будуть мінімальними — менш ніж на один рік, тоді як у низці інших країн пенсійний вік взагалі не зміниться.
Експерти пояснюють перегляд пенсійних правил швидким старінням населення. За прогнозом ОЕСР, якщо у 2025 році на кожні 100 людей віком від 20 до 64 років припадатимуть 33 особи віком 65 років і старші, то до 2050 року цей показник зросте до 52.
Для порівняння, у 2000 році він становив лише 22 особи на кожні 100 людей працездатного віку.
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