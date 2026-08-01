Пенсійний вік у Європі різко зросте: де працюватимуть до 74 років

У більшості європейських країн пенсійний вік продовжить зростати протягом найближчих десятиліть. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС збільшиться з 64,7 до 66,9 року для чоловіків і з 64 до 66,6 року для жінок. Про це йдеться в дослідженні Pensions at a Glance 2025, яке проаналізував Euronews.

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Експерти порівняли нинішніх пенсіонерів із людьми, які розпочали трудову діяльність у 22 роки у 2024 році та, за умови безперервної кар'єри, вийдуть на пенсію наприкінці 2060-х років.

За оцінкою ОЕСР, підвищення пенсійного віку залишається одним із головних способів зберегти фінансову стійкість пенсійних систем без скорочення розміру виплат.

Де пенсійний вік найвищий зараз і яким стане у майбутньому

Станом на 2024 рік найвищий пенсійний вік для чоловіків — 67 років. Такий показник мають Данія, Норвегія, Ісландія та Нідерланди. Середній показник по ЄС становить 64,7 року.

Для жінок максимальний пенсійний вік також дорівнює 67 рокам у Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландах, тоді як середній показник по ЄС — 64 роки.

До кінця 2060-х років ситуація суттєво зміниться.

Для чоловіків прогноз виглядає так:

Данія — 74 роки;

Естонія — 71 рік;

Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;

Велика Британія — 68 років;

Німеччина — 67 років;

Франція та Іспанія — по 65 років.

Найнижчий пенсійний вік залишиться у Словенії та Люксембурзі — по 62 роки.

Для жінок прогноз майже аналогічний:

Данія — 74 роки;

Естонія — 71 рік;

Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;

Велика Британія — 68 років;

Німеччина — 67 років;

Франція та Іспанія — по 65 років;

Польща збереже найнижчий пенсійний вік у ЄС — 60 років.

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Де пенсійний вік зросте найбільше

Найрізкіше пенсійний вік підвищиться в Туреччині. Для чоловіків він зросте одразу на 13 років — із 52 до 65 років, а для жінок — на 14 років, із 49 до 63 років.

Найбільше підвищення також очікується в інших країнах:

Данія — на 7 років для чоловіків і на 7 років для жінок. Естонія — приблизно на 5 років для чоловіків і на 6,3 року для жінок. Італія — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 6,2 року для жінок. Словаччина — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5,8 року для жінок. Кіпр — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5 років для жінок. Румунія — на 4,8 року для жінок, а для чоловіків пенсійний вік зросте до 67 років. Швеція та Греція — приблизно на 4 роки для чоловіків і жінок.

У Німеччині та Франції зміни будуть мінімальними — менш ніж на один рік, тоді як у низці інших країн пенсійний вік взагалі не зміниться.

Експерти пояснюють перегляд пенсійних правил швидким старінням населення. За прогнозом ОЕСР, якщо у 2025 році на кожні 100 людей віком від 20 до 64 років припадатимуть 33 особи віком 65 років і старші, то до 2050 року цей показник зросте до 52.

Для порівняння, у 2000 році він становив лише 22 особи на кожні 100 людей працездатного віку.

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