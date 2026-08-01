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1 серпня 2026, 12:46

Пенсійний вік у Європі різко зросте: де працюватимуть до 74 років

У більшості європейських країн пенсійний вік продовжить зростати протягом найближчих десятиліть. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС збільшиться з 64,7 до 66,9 року для чоловіків і з 64 до 66,6 року для жінок. Про це йдеться в дослідженні Pensions at a Glance 2025, яке проаналізував Euronews.

У більшості європейських країн пенсійний вік продовжить зростати протягом найближчих десятиліть.

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Експерти порівняли нинішніх пенсіонерів із людьми, які розпочали трудову діяльність у 22 роки у 2024 році та, за умови безперервної кар'єри, вийдуть на пенсію наприкінці 2060-х років.

За оцінкою ОЕСР, підвищення пенсійного віку залишається одним із головних способів зберегти фінансову стійкість пенсійних систем без скорочення розміру виплат.

Де пенсійний вік найвищий зараз і яким стане у майбутньому

Станом на 2024 рік найвищий пенсійний вік для чоловіків — 67 років. Такий показник мають Данія, Норвегія, Ісландія та Нідерланди. Середній показник по ЄС становить 64,7 року.

Для жінок максимальний пенсійний вік також дорівнює 67 рокам у Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландах, тоді як середній показник по ЄС — 64 роки.

До кінця 2060-х років ситуація суттєво зміниться.

Для чоловіків прогноз виглядає так:

  • Данія — 74 роки;
  • Естонія — 71 рік;
  • Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;
  • Велика Британія — 68 років;
  • Німеччина — 67 років;
  • Франція та Іспанія — по 65 років.

Найнижчий пенсійний вік залишиться у Словенії та Люксембурзі — по 62 роки.

Для жінок прогноз майже аналогічний:

  • Данія — 74 роки;
  • Естонія — 71 рік;
  • Італія, Нідерланди, Швеція та Кіпр — по 70 років;
  • Велика Британія — 68 років;
  • Німеччина — 67 років;
  • Франція та Іспанія — по 65 років;
  • Польща збереже найнижчий пенсійний вік у ЄС — 60 років.

Читайте також: Пенсійний вік в Україні де-факто вже підвищується

Де пенсійний вік зросте найбільше

Найрізкіше пенсійний вік підвищиться в Туреччині. Для чоловіків він зросте одразу на 13 років — із 52 до 65 років, а для жінок — на 14 років, із 49 до 63 років.

Найбільше підвищення також очікується в інших країнах:

  1. Данія — на 7 років для чоловіків і на 7 років для жінок.
  2. Естонія — приблизно на 5 років для чоловіків і на 6,3 року для жінок.
  3. Італія — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 6,2 року для жінок.
  4. Словаччина — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5,8 року для жінок.
  5. Кіпр — щонайменше на 5 років для чоловіків і на 5 років для жінок.
  6. Румунія — на 4,8 року для жінок, а для чоловіків пенсійний вік зросте до 67 років.
  7. Швеція та Греція — приблизно на 4 роки для чоловіків і жінок.

У Німеччині та Франції зміни будуть мінімальними — менш ніж на один рік, тоді як у низці інших країн пенсійний вік взагалі не зміниться.

Експерти пояснюють перегляд пенсійних правил швидким старінням населення. За прогнозом ОЕСР, якщо у 2025 році на кожні 100 людей віком від 20 до 64 років припадатимуть 33 особи віком 65 років і старші, то до 2050 року цей показник зросте до 52.

Для порівняння, у 2000 році він становив лише 22 особи на кожні 100 людей працездатного віку.

Читайте також: Чи змусять українців працювати до 75 років і як буде змінюватися пенсійний вік

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
crowl
crowl
1 серпня 2026, 13:06
#
Вийшов на пенсію в 30, політ нормальний. Може після 80 ше попрацюю шоб голова працювала.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
1 серпня 2026, 15:11
#
Получается большинство людей будут умирать не пенсионерами…
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