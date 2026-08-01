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1 серпня 2026, 18:40

Покоління Z тікає з офісів плакати у примірювальні Zara та спати в кінотеатрах — Fortune

Молоді офісні працівники знайшли новий спосіб впоратися з робочим стресом: вони просто зникають посеред робочого дня. За даними Fortune, представники покоління Z масово втікають з офісів під час обідньої перерви, щоб поплакати або подрімати в місцях, де їх ніхто не знайде: кінотеатрах, примірювальних магазинів, на станціях метро і навіть на мостах.

Молоді офісні працівники знайшли новий спосіб впоратися з робочим стресом: вони просто зникають посеред робочого дня.

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Статистика стверджує, що майже половина молодих офісних працівників хоча б раз плакала через робочий стрес.

Кінотеатр як місце для сну, Zara як місце для сліз

Все почалося з одного поста. Нью-йоркець Бен Сандерсон розповів, як заплатив $15 за квиток у кіно і замість фільму проспав 90 хвилин у розкладному кріслі. Назвав це одним із найкращих снів у своєму житті та порадив кінотеатри як ідеальне місце для денного відпочинку тим, хто добирається на роботу громадським транспортом.

Пост набрав понад мільйон переглядів. Далі покотилася лавина: інші юні користувачі почали ділитися власними улюбленими місцями. Один склав цілий путівник по Нью-Йорку: місця, де можна поплакати наодинці. До списку увійшли станції метро, міст Вільямсбург і примірювальна Zara в Сохо.

Очевидно, синтетичні светри та флуоресцентне освітлення створюють потрібну атмосферу.

Тренд відображає глибше невдоволення: більшість молодих працівників сприймають традиційну офісну роботу як щось виснажливе і геть безглузде. Британське дослідження 2025 року показало: близько 40% працівників 1997—2007 року народження серйозно думали про звільнення вже протягом першого місяця роботи.

Та ж статистика стверджує, що у першому кварталі 2025 року в американських офісах фіксувалося понад 208 мільйонів випадків ворожої поведінки на робочому місці. А 61% працівників стверджують, що їх звинувачували в чужих помилках.

Покоління Z проти штучного інтелекту: саботаж як протест

Окрім втеч із офісів, молоді працівники знайшли ще один спосіб висловити незадоволення — саботаж корпоративного ШІ.

У квітні з'явилося дослідження: 44% представників покоління Z свідомо заважають впровадженню штучного інтелекту у своїх компаніях. Серед працівників старшого віку цей показник значно менший — 29%.

Методи різні: хтось вводить чужі конфіденційні дані у публічні ШІ-інструменти, хтось просто відмовляється користуватися технологією взагалі. Головна причина — страх втратити роботу. 76% керівників вищої ланки визнають, що саботаж із боку співробітників становить серйозну загрозу для майбутнього компанії.

Виходить парадокс: компанії впроваджують ШІ, щоб підвищити ефективність, а працівники саботують процес… і йдуть плакати в магазин одягу.

Схоже, десь між корпоративними цілями та людськими потребами утворилася прірва, яку жоден алгоритм поки що не може заповнити.

Читайте також: Попит на ШІ-фахівців в Україні стрімко зростає: які зарплати пропонують

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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