Інфляція в Україні сповільнилася: в НБУ прогнозують пришвидшення наприкінці року

У травні 2026 року споживча інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% у річному вимірі (р/р) під впливом сезонних чинників. Водночас базова інфляція продемонструвала пришвидшення — до 7,9% р/р. За даними НБУ , обидва показники виявилися дещо вищими за траєкторію квітневого прогнозу. Головною причиною цього стали сильні вторинні ефекти від стрімкого подорожчання енергоносіїв у попередні місяці.

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Що стримує та що підштовхує ціни

Зниженню загального показника інфляції у травні посприяло зростання пропозиції сирих продуктів харчування. Цей фактор обмежуватиме ціновий тиск і в найближчі місяці.

Проте НБУ виділяє низку чинників, які продовжують тиснути на витрати бізнесу:

Подорожчання енергоносіїв та послаблення курсу гривні в попередні періоди.

Подальше зростання заробітних плат, зумовлене дефіцитом кадрів на ринку праці.

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Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що впродовж найближчих місяців інфляція перебуватиме близько поточного рівня. Наприкінці року очікується її пришвидшення.

Втім, уже у 2027 році інфляція має повернутися до стійкого сповільнення. Цьому сприятимуть стабілізація цін на енергоносії, нарощування обсягів урожаїв та зважена монетарна політика самого НБУ.

Ключові ризики: фактор війни та Близький Схід

Головним ризиком для української економіки та цінової динаміки залишається російська агресія. Останніми місяцями ворог посилив атаки на виробничі потужності, логістику та енергетичну інфраструктуру в промислових регіонах. Це створює загрозу нових руйнувань, що обмежує економічну активність і збільшує витрати підприємств.

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Серед інших воєнних ризиків регулятор виділяє:

Виникнення додаткових бюджетних потреб на оборону та відбудову, що тиснутиме на внутрішній попит та імпорт.

Поглиблення дефіциту робочої сили через негативні міграційні тенденції, що змушує бізнес підвищувати зарплати.

Вагомим стабілізуючим фактором для України стало зниження світових цін на нафту, яке фіксується на тлі дипломатичного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Це допоможе зменшити витрати країни на імпорт енергоносіїв та обмежить подальше розгортання інфляційних процесів.

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