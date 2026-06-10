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10 червня 2026, 14:31

Інфляція в Україні сповільнилася до 8,2%, але перевищила прогнози НБУ: коментар регулятора


За даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі та до 0,9% — у місячному. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Інфляція в Україні сповільнилася до 8,2%, але перевищила прогнози НБУ: коментар регулятора
Фото: НБУ

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Зазначається, що основною причиною відхилення від прогнозу було суттєвіше пришвидшення зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги на тлі збільшення витрат бізнесу на енергоресурси, заробітну плату та логістику.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 4,6% р/р

У травні зростання цін на сирі продукти пригальмувало. Надалі повільніше дорожчала свинина завдяки збільшенню пропозиції внутрішньої та імпортної продукції.

Ціни на курятину також зростали повільніше, а на яйця — знизилися внаслідок розширення внутрішньої пропозиції. Ціни на огірки зростали повільніше через збільшення пропозиції на тлі стриманого попиту, а на яблука — знизилися завдяки активізації продажів залишків попереднього врожаю.

Водночас тривало стрімке зростання цін на гречку та пшоно через обмежену пропозицію, високу собівартість переробки та стабільний споживчий попит.

Базова інфляція пришвидшилася до 7,9% р/р

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося до 10,4% р/р. Соняшникова олія дорожчала швидше через дефіцит сировини та часткове призупинення виробництва на окремих заводах унаслідок низької рентабельності переробки, хліб — унаслідок зростання вартості сировини, пакувальних матеріалів та логістики на тлі подорожчання пального, а риба і морепродукти — через підвищення цін на пальне та витрат на зберігання.

Водночас темпи зростання цін на ковбасні вироби уповільнилися завдяки сповільненню зростання цін на свинину та курятину.

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Динаміка цін на непродовольчі товари залишалася незмінною (0,3% р/р).

Інфляція послуг у травні дещо пришвидшилася — до 13,6% р/р унаслідок подальшого зростання витрат бізнесу на пальне, оплату праці та електроенергію. Надалі швидше дорожчали окремі транспортні послуги, зокрема перевезення речей, техобслуговування авто та курси водіння, а також послуги дозвілля та краси. Водночас призупинилося зростання цін на послуги таксі, ресторанів, кафе та закладів швидкого харчування.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися — до 10,2% р/р
За словамии НБУ, така динаміка зумовлена подальшим подорожчанням проїзду в міському транспорті в низці обласних центрів, передусім через здорожчання пального. Крім того, призупинилося сповільнення зростання цін на тютюнові вироби.

Інфляція пального пришвидшилася до 38,7% р/р

Регулятор зазначив, щр така динаміка зумовлювалася передусім ефектом низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі тривало зростання цін на бензин, натомість дизельне паливо та автомобільний газ подешевшали.

«Загальна інфляція очікувано сповільнилася під впливом сезонних чинників, однак фундаментальний ціновий тиск зберігався через подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергоресурси та логістику. Ці та інші чинники враховуватимуться під час ухвалення наступних рішень із монетарної політики», — йдеться у повідомленні НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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