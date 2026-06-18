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18 червня 2026, 13:36

Ціни на нафту впали до мінімуму за останні 3,5 місяця після укладення перемир’я між США та Іраном

У четвер, 18 червня, ціни на нафту знизилися більш ніж на $2 за барель після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду, яка передбачає припинення війни з Іраном, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та скасування американських санкцій щодо іранської нафти. Це покращило перспективи світових поставок сировини, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту впали до мінімуму за останні 3,5 місяця після укладення перемир’я між США та Іраном
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 09:16 ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на $2,14 (2,69%) до $77,41 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила $2,36 (3,07%) і торгувалася на рівні $74,43 за барель.

Ціна Brent опустилася до найнижчого рівня з 2 березня — першого торгового дня після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. WTI досягла мінімуму з 4 березня.

Після короткочасного зростання напередодні ціни на нафту знову пішли вниз. Раніше ринок відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливе відновлення бомбардувань, якщо іранське керівництво «не поводитиметься належним чином».

«Розпродаж на ринку посилився, оскільки учасники активно закладають у ціни швидше, ніж очікувалося, повернення іранської нафти на світовий ринок після нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном», — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Що передбачає меморандум

14-пунктний меморандум запускає 60-денний переговорний період. У цей час Іран забезпечить безперешкодний прохід через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів транспортування нафти та газу у світі. Угода передбачає повне відновлення руху через протоку протягом 30 днів.

Водночас попередня домовленість відкладає вирішення найскладніших питань, зокрема іранської ядерної програми. Крім того, США та їхні партнери мають підготувати план фінансування відновлення Ірану обсягом $300 млрд.

Прогнози

Аналітики обережно оцінюють потенціал подальшого зниження цін на нафту, оскільки навіть після відкриття Ормузької протоки пропозиція може залишатися обмеженою.

За словами генерального директора консалтингової компанії XAnalysts Мукеша Сахдева, обсяги нафти, які повернуться на ринок після відновлення судноплавства, можуть виявитися меншими за очікування. Частина вантажів уже транспортується альтернативними маршрутами, а судновласники можуть не поспішати повертати танкери до регіону через ризик зриву домовленостей.

«Загалом попит на нафту може зростати швидше за пропозицію, що стримуватиме падіння цін до довоєнних рівнів», — вважає він.

У середу Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попередило, що у разі успішної реалізації угоди між США та Іраном нинішній дефіцит пропозиції може перетворитися на значний надлишок уже у 2027 році. Згідно з прогнозом агентства, наступного року пропозиція перевищуватиме попит на 5,05 млн барелів на добу завдяки поверненню близькосхідної нафти на ринок.

Додатковий тиск на нафтові котирування чинять очікування, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки пізніше цього року для стримування інфляції. Це може уповільнити економічне зростання та знизити попит на нафту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
djjack
djjack
18 червня 2026, 14:55
#
И где падение цен на топливо в Украине?
+
0
nitrous2000
nitrous2000
18 червня 2026, 15:21
#
В киеве падает уже несколько дней подряд
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