У травні інфляція в Україні сповільнилася до 0,9%, а в річному вимірі впала до 8,2% — Держстат

В Україні зафіксовано сповільнення темпів зростання споживчих цін. У травні 2026 року інфляція становила 0,9%. Для порівняння, у попередні місяці показники були вищими: 1,4% у квітні, 1,7% у березні, 1% у лютому. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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З огляду на те, що у травні минулого року ціни зросли на 1,3%, у річному обчисленні загальна інфляція за підсумками травня 2026 року продемонструвала зниження — до 8,2% (проти 8,6% за підсумками квітня).

Водночас показники базової інфляції продемонстрували дещо іншу динаміку:

За місяць: базова інфляція у травні зменшилася до 0,7% (у квітні вона становила 0,9%, а в березні — 1,5%).

За рік: оскільки в травні 2025 року цей показник дорівнював 0,5%, у річному вимірі за підсумками травня 2026 року базова інфляція навпаки трохи зросла — з квітневих 7,6% до 7,9%.

Що найбільше подешевшало і подорожчало

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 11,1%) подорожчали фрукти. На 6,4−1,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, хліб, соняшникову олію, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, яловичину, цукор.

Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 1,7−0,2% знизилися ціни на овочі, молоко, свинину, масло, сало.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 2,1%, алкогольні напої — на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,8%, зокрема, взуття — на 2,0%, одяг — на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% головним чином через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,7%, а також палива та мастил на 0,6%.

Зміни споживчих цін