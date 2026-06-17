На виплати військовим до кінця року може не вистачити 365 млрд грн — Рахункова палата

До кінця 2026 року Україні може знадобитися масштабний додатковий фінансовий ресурс для забезпечення грошового утримання військовослужбовців. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, посилаючись на офіційні висновки Рахункової палати.

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У звіті контролюючого органу про виконання державного бюджету за перший квартал 2026 року наголошується на серйозному дефіциті закладених на цей рік оборонних видатків.

«За оцінкою Рахункової палати, фактична потреба у видатках на грошове забезпечення військовослужбовців до кінця року на 365,6 млрд грн більша, ніж заплановано на 2026 рік, що спричинить необхідність пошуку додаткового ресурсу для забезпечення цих виплат», — цитує документ Василевська-Смаглюк.

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Водночас аудитори зафіксували, що видатки на грошове забезпечення військових уже суттєво зросли — показник першого кварталу цього року на 17,9% перевищує аналогічний період минулого року.

За словами Василевської-Смаглюк, поточні розрахунки фактично означають, що уряду доведеться шукати нові джерела фінансування, а Верховній Раді — ближче до кінця року знову повертатися до перегляду та внесення змін до закону про державний бюджет.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство оборони України оголосило про запуск реформи військової служби. Перший етап змін передбачає нові умови контрактів, визначення чітких термінів служби, а також підвищені виплати для військовослужбовців бойових підрозділів.