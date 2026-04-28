Гетьманцев розповів, коли підвищать зарплати військовим

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що резервів для підвищення заробітної плати військовослужбовцям наразі немає, однак він очікує від Кабінету Міністрів відповідних рішень у 2027 році. Про це він сказав в інтерв'ю «Апострофу».

Він нагадав, що на сьогодні зарплата військовослужбовця складається з двох частин. Перша частина — це базова зарплата, яку дійсну треба збільшувати. Також є бойові, які доплачуються тим, хто на фронті.

«Чи треба збільшувати заробітну плату військовим? Безперечно, тут немає про що говорити. Чи маємо ми можливість сьогодні це зробити? Ми можемо запитати ще раз це в Кабінету Міністрів», — зазначив Гетманцев.

За його словами, його парламентський комітет та вся Верховна Рада постійно ведуть цю дискусію з Кабінетом Міністрів. На сьогодні резервів для підвищення зарплат немає. Нардеп уточнив, що йдеться про десятки або сотні мільярдів гривень.

«Тому ми очікуємо від Кабінету Міністрів хоча б, скажімо, на 27-й рік, щоб заробітна плата чи утримання військовослужбовців були підвищені», — розповів очільник комітету.

Гетманцев підкреслив, що на сьогодні 60% видатків іде на безпеку і оборону. Решта йде на медицину, освіту та соціальні витрати (ветерани, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї і таке інше). Також невелика сума йде на розвиток економіки — приблизно 40 млрд на рік.

За словами нардепа, резерви віднайти можна, наприклад, за рахунок таких програм, як кешбек, можливих оптимізацій видатків на державну службу, але вони неспівставні з потребами армії.

«Ми з вами не маємо того ресурсу, про який говорять блогери та псевдоексперти в соцмережах: „А давайте ми зараз скоротимо державний апарат і буде всім щастя“. Навіть якщо всю державу розпустити, цих грошей не вистачить на істотне підвищення зарплат військовим», — додав Гетманцев.