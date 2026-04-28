28 квітня 2026, 10:16

Гетьманцев розповів, коли підвищать зарплати військовим

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що резервів для підвищення заробітної плати військовослужбовцям наразі немає, однак він очікує від Кабінету Міністрів відповідних рішень у 2027 році. Про це він сказав в інтерв'ю «Апострофу».

Він нагадав, що на сьогодні зарплата військовослужбовця складається з двох частин. Перша частина — це базова зарплата, яку дійсну треба збільшувати. Також є бойові, які доплачуються тим, хто на фронті.

«Чи треба збільшувати заробітну плату військовим? Безперечно, тут немає про що говорити. Чи маємо ми можливість сьогодні це зробити? Ми можемо запитати ще раз це в Кабінету Міністрів», — зазначив Гетманцев.

За його словами, його парламентський комітет та вся Верховна Рада постійно ведуть цю дискусію з Кабінетом Міністрів. На сьогодні резервів для підвищення зарплат немає. Нардеп уточнив, що йдеться про десятки або сотні мільярдів гривень.

«Тому ми очікуємо від Кабінету Міністрів хоча б, скажімо, на 27-й рік, щоб заробітна плата чи утримання військовослужбовців були підвищені», — розповів очільник комітету.

Гетманцев підкреслив, що на сьогодні 60% видатків іде на безпеку і оборону. Решта йде на медицину, освіту та соціальні витрати (ветерани, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї і таке інше). Також невелика сума йде на розвиток економіки — приблизно 40 млрд на рік.

За словами нардепа, резерви віднайти можна, наприклад, за рахунок таких програм, як кешбек, можливих оптимізацій видатків на державну службу, але вони неспівставні з потребами армії.

«Ми з вами не маємо того ресурсу, про який говорять блогери та псевдоексперти в соцмережах: „А давайте ми зараз скоротимо державний апарат і буде всім щастя“. Навіть якщо всю державу розпустити, цих грошей не вистачить на істотне підвищення зарплат військовим», — додав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

BigBend
BigBend
28 квітня 2026, 10:28
Підвищувати пенсії гроші є, підвищувати зарплати вчителям грозі є, а військові просто непотріб.
Перший Потужний
Перший Потужний
28 квітня 2026, 10:44
Знову ти тепле з вологим плутаєш…а з чиїх податків вояки зарплати отримують?)
І хіба за перебування на нулі не платять 100к? Плюс забезпечення, звісно є різні випадки, але це не означає, що на вояк будуть молитися, вояки воюють за гроші платників податків, і кредити всі західних партнерів теж будуть виплачуватися за гроші платників податків, а те конкретний командир виплату конкретного солдата кладе собі в карман — то це питання до конкретного командира і міноборони,а не до платників податків, на крайній випадок питай з депутатів, котрі розпилюють на тендерах бюджети, бо таке враження наче в тебе депутати не винні, а винні в усьому пенсіонери і вчителі, без котрих буде ще більше дурного бидла на українцях, котрого в нас і так достатньо, бо міносвіти поводиться відповідно.

Ти розберися спершу в питанні, а потім пиши щось, бо виглядає кумедно, в тебе проблема має бути не в пенсіях і зарплатах вчителів, а в тому, хто списує військових в запас, щоб не платити їм, хто не оплачує їм лікування і вони вимушені самі збирати донати, і тим хто пилить гроші надані партнерами на тендерах на: озеленення, грунтосуміші, капітальні ремонти і тд (це все з prozzoro), бо ти зараз прийшов не з бандитів питати, а із звичайного населення, типу, чого це бандити все крадуть і тобі зп не платять, так звичайне населення тут при чому? Бо в тебе такий текст, наче пенсіонери і вчителі отримують по пів мільйона щомісяця, але на Смілянського котрий лям в місяць отримує - не звертаєш уваги.
BigBend
BigBend
28 квітня 2026, 10:49
100к це не зарплата. Ти вже зранку випив? Йди проспись, нікому не цікаво читати написане тобою.
Ramo
Ramo
28 квітня 2026, 10:56
Для того, щоб підняти ГЗ на 10 000 грн. всім військовим потрібно 7 млрд.грн. А це прибрати єдиний телемарафон та всі популістські хотєлки Зе.І не треба чекати 2027 року.
Alligator22
Alligator22
28 квітня 2026, 10:58
Собаки дикі. Добре що про себе не забувають
kadaad1988
kadaad1988
28 квітня 2026, 11:05
Поднимать зарплаты дармоедам депутатам и дармоедам чинушам они не забывают, на это у них деньги есть!!!
