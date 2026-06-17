США обговорюють платний VIP-ескорт для танкерів через Ормузьку протоку

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Попри підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, рух через протоку залишається фактично замороженим. Близько 500 суден, зокрема 220 нафтових танкерів, досі стоять на якорі в Перській затоці. Власники суден не поспішають тестувати крихкий мир, бо страхові компанії здебільшого не покривають проходження через Ормуз, де атаки вже зазнали десятки кораблів.

«Практично кожен транзит через Ормуз порушує страхові поліси. Що можна зробити, щоб прискорити відновлення страхування?» — цитує джерело Politico.

Що за лаштунками обговорює Білий дім?

Трамп і його керівниця апарату Сюзі Вайлс доручили знайти швидке рішення проблеми.

Серед ідей, що розглядаються:

Платний ескорт кораблями ВМС США — так звана VIP-перепустка для суден, готових платити за пріоритетний прохід з військовим супроводом; Застосування Закону про оборонне виробництво для зобов'язання американських страхових компаній покривати рейси через Ормуз; Дипломатичний тиск на Францію і Британію, щоб ті взяли на себе відповідальність за патрулювання регіону.

Жодна з ідей доки не фіналізована. Білий дім заявив, що протока «повністю відкрита» і рух має незабаром повернутися до довоєнних рівнів.

Геополітичний підтекст проблеми

За словами колишнього чиновника адміністрації, обговорення платного ескорту — це також переговорна тактика на полях саміту G7 у Франції. США дають зрозуміти союзникам: Вашингтон не має намір одноосібно нести тягар безпеки в регіоні. З іншого боку, європейські партнери озвучують ту саму вимогу стосовно війни росії проти України.

«Якщо угода розвалиться і доведеться повернутися до військових дій — європейські флоти вже будуть там», — пояснив колишній чиновник логіку підходу.

Нафта тим часом торгується на рівні $75 за барель — нижче, ніж під час піку конфлікту, але все ще вище довоєнних цін.

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