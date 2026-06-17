США обговорюють платний VIP-ескорт для танкерів через Ормузьку протоку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 червня 2026, 17:35

США обговорюють платний VIP-ескорт для танкерів через Ормузьку протоку

Адміністрація Трампа шукає способи якнайшвидше відновити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Обговорюється навіть платний військово-морський ескорт для суден, готових ризикнути пройти через протоку. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Адміністрація Трампа шукає способи якнайшвидше відновити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попри підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, рух через протоку залишається фактично замороженим. Близько 500 суден, зокрема 220 нафтових танкерів, досі стоять на якорі в Перській затоці. Власники суден не поспішають тестувати крихкий мир, бо страхові компанії здебільшого не покривають проходження через Ормуз, де атаки вже зазнали десятки кораблів.

«Практично кожен транзит через Ормуз порушує страхові поліси. Що можна зробити, щоб прискорити відновлення страхування?» — цитує джерело Politico.

Що за лаштунками обговорює Білий дім?

Трамп і його керівниця апарату Сюзі Вайлс доручили знайти швидке рішення проблеми.

Серед ідей, що розглядаються:

  1. Платний ескорт кораблями ВМС США — так звана VIP-перепустка для суден, готових платити за пріоритетний прохід з військовим супроводом;
  2. Застосування Закону про оборонне виробництво для зобов'язання американських страхових компаній покривати рейси через Ормуз;
  3. Дипломатичний тиск на Францію і Британію, щоб ті взяли на себе відповідальність за патрулювання регіону.

Жодна з ідей доки не фіналізована. Білий дім заявив, що протока «повністю відкрита» і рух має незабаром повернутися до довоєнних рівнів.

Геополітичний підтекст проблеми

За словами колишнього чиновника адміністрації, обговорення платного ескорту — це також переговорна тактика на полях саміту G7 у Франції. США дають зрозуміти союзникам: Вашингтон не має намір одноосібно нести тягар безпеки в регіоні. З іншого боку, європейські партнери озвучують ту саму вимогу стосовно війни росії проти України.

«Якщо угода розвалиться і доведеться повернутися до військових дій — європейські флоти вже будуть там», — пояснив колишній чиновник логіку підходу.

Нафта тим часом торгується на рівні $75 за барель — нижче, ніж під час піку конфлікту, але все ще вище довоєнних цін.

Читайте також: Угода між США та Іраном не вирішить енергетичних проблем Європи

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами