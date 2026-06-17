У фінальний день саміту G7 в Евіані лідери сімки обговорюють болючу тему — рідкісноземельні метали та інші стратегічні мінерали, без яких неможливі енергетика, оборона і технологічний сектор. Франція, що головує на саміті, домагається спільної заяви із конкретними кроками щодо зниження залежності Заходу від Китаю. Про це повідомляє агенція Reuters.
На G7 шукають вихід із залежності від китайських рідкоземів
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Нагадаємо, що в 2025 році Китай запровадив обмеження на експорт магнітів із рідкісноземельних металів, і деякі галузі опинилися на межі зупинки. Це виявило критичну вразливість: захід роками дозволяв Пекіну домінувати у видобутку і переробці матеріалів, без яких не виробляються електромобілі, вітрові турбіни, зброя і мікрочіпи.
До того ж, Китай також обмежив експорт в ЕС вольфраму та сурми.
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Що обговорюється на G7 стосовно Китаю
Серед можливих заходів зараз на столі переговорів:
- цінова підтримка європейських виробників високотехнологічної апаратури та надточних приладів;
- єдині ринкові стандарти закупівель;
- субсидії та гарантовані закупівлі;
- механізми масштабування приватних інвестицій у видобуток за межами Китаю.
США на початку 2026 року пропонували створити торговий блок для поповнення запасів критичних мінералів, але країни G7 не дійшли згоди щодо його формату — особливо з огляду на принцип Дональда Трампа «Америка понад усе».
Паралельно G7 обговорює глобальні економічні дисбаланси. Франція формулює цю проблему таким чином: Китай виробляє забагато, США споживають забагато, Європа інвестує замало. Торговий дефіцит ЄС з Китаєм у 2025 році досяг рекордних €360 млрд. Аналітики попереджують про «другий китайський шок»: якщо у 2000-х Пекін захопив ринки дешевих товарів, то тепер він агресивно рухається у сектори з високою доданою вартістю — електромобілі, сонячні панелі, телекомунікації.
Завтра лідери ЄС окремо будуть обговорювати посилення торгових захисних заходів проти китайського імпорту.
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