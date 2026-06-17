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17 червня 2026, 11:50

На G7 шукають вихід із залежності від китайських рідкоземів

У фінальний день саміту G7 в Евіані лідери сімки обговорюють болючу тему — рідкісноземельні метали та інші стратегічні мінерали, без яких неможливі енергетика, оборона і технологічний сектор. Франція, що головує на саміті, домагається спільної заяви із конкретними кроками щодо зниження залежності Заходу від Китаю. Про це повідомляє агенція Reuters.

У фінальний день саміту G7 в Евіані лідери сімки обговорюють болючу тему — рідкісноземельні метали та інші стратегічні мінерали, без яких неможливі енергетика, оборона і технологічний сектор.

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Нагадаємо, що в 2025 році Китай запровадив обмеження на експорт магнітів із рідкісноземельних металів, і деякі галузі опинилися на межі зупинки. Це виявило критичну вразливість: захід роками дозволяв Пекіну домінувати у видобутку і переробці матеріалів, без яких не виробляються електромобілі, вітрові турбіни, зброя і мікрочіпи.

До того ж, Китай також обмежив експорт в ЕС вольфраму та сурми.

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Що обговорюється на G7 стосовно Китаю

Серед можливих заходів зараз на столі переговорів:

  • цінова підтримка європейських виробників високотехнологічної апаратури та надточних приладів;
  • єдині ринкові стандарти закупівель;
  • субсидії та гарантовані закупівлі;
  • механізми масштабування приватних інвестицій у видобуток за межами Китаю.

США на початку 2026 року пропонували створити торговий блок для поповнення запасів критичних мінералів, але країни G7 не дійшли згоди щодо його формату — особливо з огляду на принцип Дональда Трампа «Америка понад усе».

Паралельно G7 обговорює глобальні економічні дисбаланси. Франція формулює цю проблему таким чином: Китай виробляє забагато, США споживають забагато, Європа інвестує замало. Торговий дефіцит ЄС з Китаєм у 2025 році досяг рекордних €360 млрд. Аналітики попереджують про «другий китайський шок»: якщо у 2000-х Пекін захопив ринки дешевих товарів, то тепер він агресивно рухається у сектори з високою доданою вартістю — електромобілі, сонячні панелі, телекомунікації.

Завтра лідери ЄС окремо будуть обговорювати посилення торгових захисних заходів проти китайського імпорту.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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