40% нових вантажівок — електричні. Як Китай змінює ринок палива

Китай ставить за мету, до 2030 року електромобілі складуть 20% парку великовантажних автомобілів. Як це вплине на глобальну енергетику, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

Китай запустив програму електрифікації великовантажних автомобілів, що має прискорити відмову від дизельного палива та створити нові можливості для виробників вантажівок і акумуляторів.

Міністерство транспорту повідомило, що до 2030 року 40% нових важких вантажівок у Китаї будуть електричними, а 20% усього автопарку становитимуть електромобілі — це 1,6 мільйона машин. На деяких маршрутах навколо Пекіна частка електричних вантажівок досягне 80%.

Ці цілі стали першим детальним завданням Китаю в цьому секторі, перевищивши прогноз Rystad Energy, який передбачав, що до 2030 року на електричні вантажівки припадатиме лише 9% автопарку країни.

За даними CVWorld.cn, у 2025 році на електромобілі припадала майже третина продажів нових важких вантажівок, а за останні два роки ця частка швидко зросла завдяки субсидіям і розширенню зарядної інфраструктури.

План також включає розвиток енергетичної інфраструктури: до 2030 року планується створити 3000 зарядних і батарейних станцій у рамках концепції «вуглецевої магістралі».

Галузеві прогнози припускають, що Китай може перейти на електровантажівки швидше, ніж вказують цільові показники, аналогічно тому, як прогрес у відновлюваній енергетиці випередив урядові цілі. Минулого року передбачалося, що до 2028 року половина продажів важких вантажівок у Китаї може припадати на електричні моделі.

Для підтримки впровадження електровантажівок їм надаватиметься пріоритет у рамках китайських програм обміну, які передбачають субсидування заміни старих вантажівок. Ці програми сприяли попередній хвилі закупівель вантажівок на зрідженому природному газі та зниженню цін на паливо.

Державна підтримка електрифікації вантажоперевезень може стимулювати розвиток виробників вантажівок, багато з яких вже почали експорт своєї продукції, що викликає побоювання у європейських виробників, стурбованих припливом дешевої, але якісної продукції.

Під час організованого державою туру в суботу представники Beiben Trucks Group у провінції Внутрішня Монголія продемонстрували нову модель самоскида з батареєю, що забезпечує запас ходу від 200 до 250 кілометрів і здатна заряджатися за 22 хвилини. Виробник батареї — компанія EVE Energy.

Бай Сяолун, старший спеціаліст компанії Beiben, зазначив, що Китай є основним ринком збуту, але компанія також експортує близько п'ятої частини своїх вантажівок. Південно-Східна Азія, особливо Індонезія у гірничодобувній галузі, стає перспективним регіоном для закордонного попиту на електровантажівки.

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Очікується, що попит на нафту в Китаї у другому кварталі цього року скоротиться на 1,4 мільйона барелів на день порівняно з аналогічним періодом минулого року. У міру зростання популярності електромобілів і великовантажних автомобілів на зрідженому природному газі значна частина попиту на бензин і дизельне паливо витісняється зростаючою ціновою перевагою альтернативних джерел енергії.

Попит на дизельне паливо в Китаї у другому кварталі знизиться на 208 тис. барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року і становитиме 3,84 мільйона барелів на добу.