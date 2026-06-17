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17 червня 2026, 11:10

Україна розробляє закон про штучний інтелект за стандартами ЄС

В Україні відбулося перше засідання робочої групи з правового регулювання ШІ. За підсумками т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков оголосив наступний крок: протягом 2026 року буде розроблено профільний закон, синхронізований з європейським AI Act. Про це офіційно повідомило Мінцифри.

В Україні відбулося перше засідання робочої групи з правового регулювання ШІ.

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Міністерство свідомо обрало підхід «знизу вгору»: спочатку дати бізнесу простір для інновацій і підготувати ринок до нових правил — і лише потім законодавчо закріпити межі можливого.

Яких результатів вже досягло Мінцифри

За останні роки зроблено чимало:

  1. Опубліковано Дорожню карту та Білу книгу з регулювання ШІ
  2. Запущено регуляторну пісочницю (за рік надійшло 90 заявок, 15 рішень вже пройшли аудит)
  3. Випущено фіційний Словник ШІ-термінів ШІ
  4. 14 провідних компаній (Grammarly, MacPaw, SoftServe, Uklon та інші) створили першу в Україні організацію з етичного використання ШІ
  5. Україна підписала Декларацію Блетчлі та Рамкову конвенцію Ради Європи щодо використання нейромереж.

Восени 2025 року Україна першою у світі запустила національного ШІ-помічника на порталі «Дія». За цей час понад 350 000 українців надіслали йому близько 2 млн повідомлень. У травні 2026 року ШІ-агент з'явився також в мобільному застосунку — лише за перший місяць 3 млн громадян згенерували витяги та сплатили штрафи з його допомогою.

Паралельно держава будує власну ШІ-інфраструктуру: спільно з NVIDIA розгортається AI Factory, а разом із Київстаром створюється національна велика мовна модель «Сяйво», яка працюватиме на вітчизняних серверах і розумітиме український контекст.

Навіщо приймати цей закон

Новий закон має вирішити два завдання одночасно: захистити людей від ризиків ШІ і не загальмувати інновації.

Синхронізація з правилами ЄС дозволить українським розробникам без особливих складнощів виходити на міжнародні ринки. Амбітна мета Мінцифри до 2030 року — увійти до трійки світових лідерів за рівнем упровадження ШІ в державному секторі.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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